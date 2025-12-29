কে কোথায় ঘুরে বেড়ালেন বছর জুড়ে? দেখুন ২০২৫ সালে তারকাদের সেরা ১৫ ভ্যাকেশন লুক
কে কোথায় ঘুরে বেড়ালেন বছর জুড়ে? দেখুন ২০২৫ সালে তারকাদের সেরা ১৫ ভ্যাকেশন লুক

কখনো দেশ, আবার কখনো বিদেশ—ভ্রমণ মানেই তারকাদের কাছে ব্যস্ত রুটিন থেকে কিছুদিনের অবকাশ। তবে ভ্যাকেশন মুডে শুধু গন্তব্য নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে তাঁদের ফ্যাশনও। ক্যামেরার ঝলক ও রেড কার্পেটের জৌলুশ থেকে দূরে এই সময় তারকাদের সাজপোশাকে ধরা পড়ে স্বচ্ছন্দতা, ব্যক্তিত্ব ও স্টাইলের নতুন ভাষা। কখনো লেয়ারড আউটফিটে পাহাড়ি আবহের স্টাইল স্টেটমেন্ট, কখনো হালকা রিসোর্ট ওয়্যারে আরামদায়ক এলিগ্যান্স, আবার কখনো বোহো ছোঁয়ায় সমুদ্রযাপনের মুক্ত ছন্দ—সব মিলিয়ে এ বছর ভ্রমণ ফ্যাশনে দেখা গেছে বৈচিত্র্য ও আত্মবিশ্বাসের দারুণ মেলবন্ধন। বছরের বিভিন্ন ভ্যাকেশন মুহূর্তে তারকাদের অনুপ্রেরণামূলক লুক নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের আয়োজন। ছবির গল্পে চোখ রাখলেই ধরা পড়বে বছরের সেরা ভ্যাকেশন স্টাইলের ঝলক।

কফিরঙা বডিকন ফিট ড্রেসে স্টাইলিশ অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। পায়ে কালো চেলসি বুট আর হাতে মিনি হ্যান্ডব্যাগ। ভ্যাকেশনে এভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করতে ভালোবাসেন তিনি।
ভিনদেশে গিয়েও নিজেদের নজরকাড়া লুক আর দর্শনীয় স্থানের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে ভোলেন না সাফা কবির। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে তোলা তাঁর এই স্টাইলিশ ছবিটি। সাদা বৃত্তাকার এমবেলিশমেন্ট দেওয়া ফুলস্লিভ বডিকন মিনিড্রেস পরেছেন তিনি। জুটি বেঁধেছে উঁচু পয়েন্টেড বুটস।
কেয়া পায়েল এই লুকে লাল বডি ফিটিং টপের সঙ্গে পরেছেন হালকা নীল ডেনিম প্যান্ট। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ কাড়ছে মাল্টিকালার স্কার্ফ, যা তিনি ব্যান্ডানা হিসেবে মাথায় পরেছেন। চোখে রেট্রো স্টাইলের সানগ্লাস আর কানে টারকোয়িজ ব্লু রঙের দুল পরেছেন কেয়া। হাতে শোভা বাড়িয়েছে আংটি আর সিলভার ব্রেসলেট।
সি বিচে রিফ্রেশিং সামার লুকে চোখ জুড়িয়েছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ্‌ বিনতে কামাল। ফুলেল প্রিন্টের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের মিডি ড্রেসের সঙ্গে সি বিচ ভাইবের কড়ি, শামুক ও বিডসের চার্মস, মালা আর ব্রেসলেট পরেছেন তিনি। সঙ্গে নিয়েছেন হ্যাট।
এ বছর নানা দেশে ঘুরেছেন জেন–জি অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। মালয়েশিয়া ভ্রমণে তিনি বেছে নিয়েছেন হলুদ নিটের টপ আর কালো ডেনিম প্যান্ট। এর ওপর লেয়ার করে পরেছেন সবুজ জ্যাকেট। মাথায় ব্যান্ডানা আর চোখে সানগ্লাস স্টাইল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
ফ্রান্সের প্যারিস শহরের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের সামনে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সাদিয়া। পরেছেন লাল সোয়েটার, জিনস প্যান্ট আর লাল টুপি।
মুমতাহিনা টয়ার সি বিচ লুক মানেই একরাশ আকর্ষণ। শ্রীলঙ্কার সাগরপাড়ে প্যাস্টেল মিন্ট হল্টারনেক স্ট্রিং দেওয়া টপের সঙ্গে পরেছেন অফ হোয়াইট পুরো দৈর্ঘ্যের স্কার্ট।
টয়ার এই লুক বছরের অন্যতম সেরা বিচ লুক। ওপরে পরেছেন ক্রিম ও বেজ টোনের স্টাইলিশ সুইমস্যুট আর বটমে একরঙা মিনি স্কার্ট। টপের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ আর কাটআউট ডিজাইন আলাদাভাবে আকর্ষণ কাড়ছে।
এ বছর বিভিন্ন ভ্যাকেশন লুকে মোহ ছড়িয়েছেন বিদ্যা সিনহা মিম। তবে তাঁর এই রিসোর্ট–চিক লুকটিই সেরা। সফট আইভরি ও ক্রিম শেডের আউটফিট পরেছেন তিনি। ক্রোশেট ব্রালেট টপ, হাই–ওয়েস্ট ফ্লুইড প্যান্ট আর একই রঙের সুতির লং শ্রাগ নিয়েছেন অভিনেত্রী।
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর ইতালি ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে ভক্তদের। ভেনিসের গন্ডোলা রাইডে ওয়ান শোল্ডার লাল গাউন হয়েছে তাঁর ভ্রমণসঙ্গী। স্টাইলিশ আপডু হেয়ারস্টাইলে গুঁজে রেখেছেন ম্যাচিং লাল ফুল।
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী গাঁটছড়া বেঁধেছেন এ বছর। হানিমুনে আইফেল টাওয়ার প্রাঙ্গণে মালবেরিরঙা গাউনে দেখা যাচ্ছে মেহজাবীনকে।
কক্সবাজারে একান্ত অবকাশে মোহনীয় নাজিফা তুষি। ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন সাদা পোশাকের লুকে। বোহো স্টাইলের লেয়ারড রাফেল ক্রপ টপ আর স্কার্টের এই লুক বেশ পছন্দ করেছিলেন তাঁর ভক্তরা।
হট পিঙ্ক ফুলস্লিভ বডিকন গাউনে তানজিন তিশা। ১৪।
ভ্যাকেশন মুডে তাসনিয়া ফারিণ। সোয়েটার, প্যান্ট, রানিং শু ছাড়া মাথায় পরতে বেছে নিয়েছেন ডেনিমের টুপি।
সাবিলা নূরের স্নিগ্ধতা সব সময়ই মুগ্ধ করে সবাইকে। এই ভ্যাকেশন লুকে ওভারসাইজড সাদা কটন শার্ট পরেছেন অভিনেত্রী। গলায় আছে সমুদ্র থিমের স্টেটমেন্ট নেকপিস। আর মাথায় স্টাইল করে নিয়েছেন নীল সানগ্লাস।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ৫৫
