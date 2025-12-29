কে কোথায় ঘুরে বেড়ালেন বছর জুড়ে? দেখুন ২০২৫ সালে তারকাদের সেরা ১৫ ভ্যাকেশন লুক

কখনো দেশ, আবার কখনো বিদেশ—ভ্রমণ মানেই তারকাদের কাছে ব্যস্ত রুটিন থেকে কিছুদিনের অবকাশ। তবে ভ্যাকেশন মুডে শুধু গন্তব্য নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে তাঁদের ফ্যাশনও। ক্যামেরার ঝলক ও রেড কার্পেটের জৌলুশ থেকে দূরে এই সময় তারকাদের সাজপোশাকে ধরা পড়ে স্বচ্ছন্দতা, ব্যক্তিত্ব ও স্টাইলের নতুন ভাষা। কখনো লেয়ারড আউটফিটে পাহাড়ি আবহের স্টাইল স্টেটমেন্ট, কখনো হালকা রিসোর্ট ওয়্যারে আরামদায়ক এলিগ্যান্স, আবার কখনো বোহো ছোঁয়ায় সমুদ্রযাপনের মুক্ত ছন্দ—সব মিলিয়ে এ বছর ভ্রমণ ফ্যাশনে দেখা গেছে বৈচিত্র্য ও আত্মবিশ্বাসের দারুণ মেলবন্ধন। বছরের বিভিন্ন ভ্যাকেশন মুহূর্তে তারকাদের অনুপ্রেরণামূলক লুক নিয়েই সাজানো হয়েছে আজকের আয়োজন। ছবির গল্পে চোখ রাখলেই ধরা পড়বে বছরের সেরা ভ্যাকেশন স্টাইলের ঝলক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম