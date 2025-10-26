এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন—সব লুকেই বাজিমাত করছেন টালি সুন্দরী ঐশ্বর্য সেন

টালিপাড়ার গ্ল্যামার–দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই নিজস্ব ছাপ ফেলেছেন অভিনেত্রী ঐশ্বর্য সেন। রূপে মুগ্ধতা আর মিষ্টতা যেমন আছে, তেমনি তাঁর অভিনয়দক্ষতাও নজর কেড়েছে দর্শকদের। ছোট পর্দা দিয়ে শুরু, এরপর একাধিক ওয়েব সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে টালিউডে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন অল্প সময়েই। পর্দায় যেমন সাবলীল, বাস্তব জীবনেও ঠিক ততটাই আত্মবিশ্বাসী ঐশ্বর্য। সাহসী স্টাইল স্টেটমেন্ট, ক্যামেরার সামনে হোক কিংবা বাইরে—প্রতিটি লুকে তিনি আলাদা করে নজর কাড়েন। আজকের আয়োজনে রইল ঐশ্বর্য সেনের কিছু স্টাইলিশ লুকের ঝলক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম