পুরোনো প্রেমের গুঞ্জনের মাঝেই লাল-সাদায় ধরা দিলেন শুভশ্রী-রাজ, উৎসবের সাজে নজর কাড়ল যে খুঁটিনাটি

উৎসবের সাজে সব সময় ভারী পোশাক বা ঝলমলে আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। কখনো সাদা-লালের চেনা সমন্বয় আর মানানসই গয়নাতেই তৈরি হয় নজরকাড়া লুক। শুভশ্রী গাঙ্গুলী ও রাজ চক্রবর্তীর উৎসবের সাজেও রয়েছে তেমনই এক সাবেকি আমেজ। ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে নানা গুঞ্জনের বাইরে তাঁদের পোশাকের রঙ, নকশা আর সাজের ছোট ছোট খুঁটিনাটিই এবার নজর কাড়ছে।
শুভশ্রীর পরনে সাদা সুতি শাড়ি। হালকা, প্রায় স্বচ্ছ কাপড়ের শাড়িতে রয়েছে টকটকে লাল পাড়। পাড়ের পাশে সরু সাদা রেখার কাজ, আর শাড়ির গা ও আঁচলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লাল বুটি সাজে এনেছে পরিচিত বাঙালি উৎসবের আবহ। নকশা আর রঙের এই মেলবন্ধনে শাড়িটি যেমন ঐতিহ্যবাহী, তেমনই পরিমিত।
শাড়ির সঙ্গে শুভশ্রী বেছে নিয়েছেন সোনালি-বেইজ রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। গভীর ভি-আকৃতির গলার নকশার ব্লাউজটি সাদা-লাল শাড়ির সঙ্গে সুন্দর বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ব্লাউজের রঙ ও কাটিং এমনভাবে মানিয়েছে যে শাড়ির মূল আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ থেকেছে।
শুভশ্রীর সাজে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে সোনালি গয়না। গলায় চোকার ধাঁচের হার, মাঝখানে লাল পাথর বসানো পেন্ডেন্ট, কানে ঝুমকা আর হাতে মোটা নকশাদার বালা। সব মিলিয়ে গয়নায় রয়েছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া।
শাড়ির নকশা তুলনামূলক সহজ হওয়ায় গয়নাগুলো আলাদা করে নজরে পড়েছে। সোনালি রঙের সঙ্গে লাল পাথরের সংযোজন সাদা-লাল শাড়ির রঙের সঙ্গেও তৈরি করেছে সামঞ্জস্য। উৎসবের সাজে ঐতিহ্যবাহী গয়না কীভাবে পোশাককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, শুভশ্রীর লুক তারই উদাহরণ।
চুল টেনে পেছনে নিচু খোঁপায় বেঁধেছেন তিনি। কপালে লাল টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর আর হালকা মেকআপে সাজ রেখেছেন স্বাভাবিক। অতিরিক্ত সাজসজ্জার বদলে ত্বকের স্বাভাবিক আভাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অভিনেত্রী।
শুভশ্রীর সাজের সঙ্গে রঙের মিল রেখেছেন রাজ চক্রবর্তীও। তাঁর পরনে সাদা সুতি পাঞ্জাবি। নরম কাপড়ের এই পোশাকে রয়েছে স্বচ্ছন্দ, চিরচেনা বাঙালি সাজের আবহ। তবে একেবারে সাদামাটা পাঞ্জাবিতে নকশার সূক্ষ্ম ব্যবহার এনেছে আলাদা বৈচিত্র।
গলার কাছ থেকে প্ল্যাকেট বরাবর রয়েছে হালকা নীল সুতোর সূচিকর্ম। কোথাও ঢেউয়ের মতো নকশা, কোথাও ছোট পাতার মোটিফ। পাঞ্জাবির গায়েও ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট নকশা। কাঠের মতো দেখতে বোতাম পোশাকটিতে যোগ করেছে দেশি আমেজ।
আনুষঙ্গিক সাজেও রাজ রেখেছেন সরলতা। কালো ফ্রেমের চৌকো চশমা, হাতে কালো স্মার্টওয়াচ, পরিপাটি করে ছাঁটা দাড়ি আর হালকা টেক্সচারের চুলে তাঁর লুক সম্পূর্ণ। অতিরিক্ত সাজসজ্জার বদলে পোশাকের নকশা আর গোছানো উপস্থিতিতেই জোর দিয়েছেন তিনি।
দুজনের পোশাকের রঙ আলাদা হলেও মিল রয়েছে সাজের মূল ভাবনায়। শুভশ্রীর সাদা শাড়ির লাল পাড় যেমন নজর কাড়ে, তেমনই রাজের সাদা পাঞ্জাবিতে নীল সুতোর কাজ এনে দিয়েছে সূক্ষ্ম রঙের বৈপরীত্য। দুজনের পোশাকেই সাদা রং প্রধান, আর নকশার মাধ্যমে এসেছে অন্য রঙের ছোঁয়া।
একসঙ্গে উৎসবের সাজে এই সমন্বয় বেশ মানানসই। একই রঙের পোশাক পরার প্রয়োজন নেই; বরং পোশাকের মূল রং বা নকশায় সামঞ্জস্য রাখলেই তৈরি হতে পারে সুন্দর যুগল লুক।
শুভশ্রী-রাজের সাজ থেকে তাই উৎসবের জন্য দুটি সহজ স্টাইল টিপস নেওয়া যায়। একদিকে সাদা-লাল শাড়ির সঙ্গে সোনালি গয়না, অন্যদিকে সাদা পাঞ্জাবিতে সূক্ষ্ম রঙিন সূচিকর্ম। সাজে আভিজাত্য আনতে সব সময় জাঁকজমক নয়, রঙ আর নকশার সঠিক সমন্বয়ই যথেষ্ট।