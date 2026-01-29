ভিনটেজ হোয়াইট বোল্ড লুকে মালাইকার রেট্রো চার্ম

সাদা মানেই সাদামাটা—এই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে বলিউড ডিভা মালাইকা অরোরা আবারও প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে ফ্যাশন কুইন বলা হয়।
বরাবরই বোল্ড, গ্ল্যামারাস ও মডার্ন লুকের জন্য পরিচিত মালাইকা সম্প্রতি ধরা দিয়েছেন একেবারে ভিন্টেজ হোয়াইট লুকে। শান্ত অথচ আত্মবিশ্বাসী এই উপস্থিতিতে ফুটে উঠেছে একধরনের নরম কিন্তু স্পষ্ট বোল্ড আমেজ।
ট্রেন্ডে থাকতে মালাইকার আগ্রহ বরাবরই। তাঁর এই লুক তারই প্রমাণ। প্যানটোন ঘোষিত ২০২৬ সালের ‘কালার অব দ্য ইয়ার’ ক্লাউড ড্যান্সার শেডের সঙ্গে যেন নিখুঁতভাবে মিলে গেছে তাঁর স্টাইলিং। নরম, হালকা ও প্রশান্ত এই সাদার শেড বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বজুড়ে মানসিক ভারসাম্য, স্বচ্ছতা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে। নামের মতোই এটি এক মোলায়েম সাদা—যাকে প্যানটোন বর্ণনা করেছে মেঘের মতো হালকা, শান্ত ও নিস্তব্ধ এক উপস্থিতি হিসেবে।
স্টাইলিং অনুযায়ী এই রং কখনো সফট-গার্ল ভাইব তৈরি করে, আবার কখনো হয়ে ওঠে নিঃশব্দে বোল্ড। তাই ২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত এই পরিমিত শেড ইতিমধ্যেই তারকাদের মন জয় করেছে, আর ফ্যাশনের ট্রেন্ডসেটার সেলিব্রিটিরা ক্লাউড ড্যান্সার লুকেই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। মালাইকাও সেই তালিকায় অনায়াসেই জায়গা করে নিয়েছেন।
এই লুকে তিনি পরেছেন নুডল স্ট্র্যাপের স্লিক আইভরি গাউন, যার সোজাসাপটা সিলুয়েটের নিচের অংশে থ্রিডি ফ্লোরাল অ্যাপ্লিকের কাজ যোগ করেছে সফট টেক্সচার ও রোমান্টিক ডাইমেনশন। গাউনের সঙ্গে লেয়ার করা হয়েছে হালকা স্ট্রাকচার্ড সাদা লং কোট— ফলে পুরো লুকে ধরা দিয়েছে এক ইউরোপিয়ান ভিন্টেজ ভাইব; খানিকটা রেট্রো কিন্তু ট্রেন্ডি।
সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো অ্যাকসেসরিজ অবশ্যই তাঁর সাদা ক্যাপ, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফাইন নেট ভেইল। এই হেডপিসই লুকটাকে অসাধারণ করেছে।
মেকআপে রাখা হয়েছে সফট ও ক্লিন টোন—ন্যুড ব্রাউন লিপস, স্মোকি আইস আর হালকা ব্লাশ। জুয়েলারিতেও দেখা যাচ্ছে মিনিমাল স্টেটমেন্ট ছোঁয়া। মুক্তা-পাথরের দুল, লকেট চেইন, আংটি-ব্রেসলেট ও সিলভার ঘড়ি—সবকিছু মিলেই লুকের পরিমিত সৌন্দর্য বজায় রেখেছে।
এই ভিন্টেজ হোয়াইট লুক আরও একবার প্রমাণ করে, মালাইকা অরোরা শুধু ট্রেন্ড ফলো করেন না—ট্রেন্ডের বাইরেও দাঁড়িয়ে তিনি নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে জানেন।
ছবি: মালাইকা অরোরার ইন্সটাগ্রাম