এক ডজন বোল্ড লুকে টালি কুইন কৌশানী ‘পারব না আমি ছাড়তে তোকে’ ছবিতে বনি সেনগুপ্তের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে এক দশক আগে আত্মপ্রকাশ করেন কৌশানী মুখার্জি। অভিষেকের পর থেকে ধাপে ধাপে নিজের আলাদা অবস্থান তৈরি করেছেন এই টালি কুইন। সিনেমা হিট হোক বা ফ্লপ—সব সময়ই থাকেন আলোচনায়; আর এর বড় কারণ তাঁর বৈচিত্র্যময় লুক ও ফ্যাশন সেন্স। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৌশানী প্রায়ই নানা রূপে নিজের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়। নেট–দুনিয়ায় উষ্ণতা ছাড়ানো তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলো দেখে আসি চলুন—