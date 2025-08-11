এক ডজন বোল্ড লুকে টালি-কুইন কৌশানী
এক ডজন বোল্ড লুকে টালি-কুইন কৌশানী

এক ডজন বোল্ড লুকে টালি কুইন কৌশানী ‘পারব না আমি ছাড়তে তোকে’ ছবিতে বনি সেনগুপ্তের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে এক দশক আগে আত্মপ্রকাশ করেন কৌশানী মুখার্জি। অভিষেকের পর থেকে ধাপে ধাপে নিজের আলাদা অবস্থান তৈরি করেছেন এই টালি কুইন। সিনেমা হিট হোক বা ফ্লপ—সব সময়ই থাকেন আলোচনায়; আর এর বড় কারণ তাঁর বৈচিত্র্যময় লুক ও ফ্যাশন সেন্স। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৌশানী প্রায়ই নানা রূপে নিজের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়। নেট–দুনিয়ায় উষ্ণতা ছাড়ানো তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলো দেখে আসি চলুন—

কেপ স্লিভের লাল বডিকন গাউনে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী। সঙ্গে পরা গোল্ডেন জুয়েলারিও বেশ নজর কাড়ছে। ।
অফ–শোল্ডার লাইম গ্রিন টপের সঙ্গে পরেছিলেন হাই-ওয়েস্টেড হট পিংক মারমেইড স্কার্ট পরেছেন নায়িকা। সিলভার চুড়ি আর স্টেটমেন্ট দুল হয়েছে সঙ্গী।
গাঢ় নেভি ব্লু অফ-শোল্ডার গাউন পরে মোহময়ী লুকে ধরা দিলেন তিনি। ফ্লোর-লেংথ আর ফ্রন্ট ড্রেপিং ডিটেইল তাঁকে দিয়েছে রাজকীয় আভা। গলার সোনালি স্টেটমেন্ট নেকপিস ও হাতে সোনালি বালা পুরো সাজে এনেছে আলাদা আবেদন।
কালো প্রজাপতি ড্রেসের লুকে আবেদন কাড়ছেন কৌশানী।
সিলভার-ব্ল্যাক স্ট্র্যাপলেস ড্রেসের সঙ্গে স্মোকি আই লুকে ধরা দিয়েছেন নায়িকা।
ম্যাজেন্টা রঙের কো-অর্ড সেটে প্রাণবন্ত কৌশানী
হালকা গোলাপি আউটফিটের সঙ্গে তাঁর মেকআপ আর অনুষঙ্গেও আছে স্পফট গ্ল্যাম আমেজ।
সাদা কোরসেট ব্রালেটের সঙ্গে জুটি হয়েছে সাদা-কালো ব্লেজার।
এই লুকে কৌশানী পরেছেন গোলাপি ব্লেজার ড্রেস। নজর কাড়ছে ড্রেসের ছোট ছোট গোলাপি আর বড় কালো বো।
স্ট্র্যাপলেস টপ আর আকর্ষণীয় বটমে স্টাইলিশ অভিনেত্রী।
লাল লেহেঙ্গার লুকে মোহময়ী টালি কুইন।
লাইম গ্রিন ড্রেসে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন তিনি।
প্রকাশ: ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৫৯
