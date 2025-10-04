তামান্নার ডেনিম অসম্বলের আবেদনে অন্য উচ্চতায় 'পাওয়ার ড্রেসিং', দেখুন পুরো লুক
ফ্যাশন জগতের অবিসংবাদিত রাজা বলা যায় সর্বজনীন ডেনিম ফেব্রিককে। এদিকে এবার বলিউড অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া ফ্যাশন দুনিয়ায় হইচই লাগিয়ে দিচ্ছেন রোজই। এবার ডেনিম অনসম্বলের লুকে আবেদন ছড়ালেন তিনি।

ফ্যাশন–দুনিয়া পরিবর্তনশীল—আজ যা জনপ্রিয়, কাল তা মিলিয়ে যায় নতুন কোনো ধারার ভিড়ে। তারকারাও এই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেন। তবে অনেক তারকা আছেন, যাঁরা কেবল ট্রেন্ড অনুসরণই করেন না, বরং নিজেরাই ট্রেন্ড তৈরি করেন। তাঁদের বলা হয় প্রকৃত ট্রেন্ডসেটার। সম্প্রতি এমনই এক নজরকাড়া লুকে ধরা দিলেন বলিউড ডিভা তামান্না ভাটিয়া।

ডেনিমের অনন্য পোশাকে তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশুট যেন ফ্যাশনপ্রেমীদের চমকে দিয়েছে। এই লুকে তিনি দেখিয়ে দিলেন, পোশাক কেবল সাজ নয়—এটি শক্তির, ব্যক্তিত্বের আর আবেদনময়ী উপস্থিতির প্রকাশও। স্টাইলে কীভাবে সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়া যায়, তা তামান্না ভাটিয়া আবারও প্রমাণ করলেন।

ডেনিম যদিওবা বহু বছরের পুরোনো ট্রেন্ড। তবে ক্রিস্টিনা ফিডেলস্কায়ারের কালেকশন থেকে নেওয়া তামান্না ভাটিয়ার অনসম্বলটি যেন এই ক্ল্যাসিক ফেব্রিককে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে। এই লুককে বলা যায় পাওয়ার ড্রেসিংয়ের নিখুঁত উদাহরণ।

ডিপ-ইন্ডিগো ওয়াশের এই ডেনিম পোশাকের সমন্বয় বা অনসম্বলে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফিচার আছে। স্কাল্পটেড করসেট বডিস, আবেদনকাড়া সুইটহার্ট নেকলাইন, তার ওপর শোল্ডার-প্যাডসহ হাই-নেক ক্রপড বলেরো জ্যাকেট, আর সঙ্গে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পেনসিল স্কার্ট—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই স্টাইলিশ লুক।

বডিসের কাটআউট ডিটেইল নেকলাইনকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। ডেনিমের সঙ্গে মিলিয়ে লেপার্ড-প্রিন্ট হিল বেছে নিয়েছেন তামান্না। চুলের ব্যাক-স্লিক স্টাইল পুরো লুকটিকে দিয়েছে রেট্রো ছোঁয়া।

গোলাপি ব্লাশ অন, হালকা আইশ্যাডো, কার্লড ল্যাশেস আর গ্লসি ঠোঁট—সব মিলিয়ে এই সফট পিংক গ্লোয়ি মেকআপ লুকে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক আভা। কানে ছোট ডায়মন্ড-স্টাড ইয়াররিংস—মিনিমাল অ্যাকসেসরিজই অভিনেত্রীর লুকের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে দ্বিগুণ।

সূত্র: ভোগ ইন্ডিয়া

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ০০
