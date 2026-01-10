দা রাজাসাব-এর ভৈরবী মালবিকা যখন পর্দার বাইরে হার্ডকোর ফ্যাশনিস্তা
লুক

দা রাজাসাব-এর ভৈরবী মালবিকা যখন পর্দার বাইরে হার্ডকোর ফ্যাশনিস্তা

মুক্তির প্রথম দিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দা রাজাসাব। প্রভাস অভিনীত এই হরর-কমেডি সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। তবে প্রেক্ষাগৃহে আলো নিভতেই যাঁর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে, তিনি মালবিকা মোহনন।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সিনেমায় মালবিকা মোহননকে দেখা গিয়েছে ভৈরবী চরিত্রে। তাঁর পর্দা দখল করা উপস্থিতি, আত্মবিশ্বাসী অভিব্যক্তি আর স্বাভাবিক আকর্ষণ—সব মিলিয়ে দর্শক ও নেটিজেনদের চোখে তিনিই সিনেমার ‘আলটিমেট সিন স্টিলার’।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠে মালবিকার নাম। কেউ তাঁর স্ক্রিন প্রেজেন্সের প্রশংসা করছেন, কেউ ভৈরবীর সঙ্গে আবেগী সংযোগের কথা বলছেন। আবার অনেকে একবাক্যে স্বীকার করছেন—পরিচালনা বা গল্পের বাইরে, পর্দায় মালবিকা এলেই দৃশ্য যেন অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তাঁর সৌন্দর্য এখানে কেবল গ্ল্যামারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আত্মবিশ্বাস, স্বাচ্ছন্দ্য আর পরিণত অভিনয়ের সমন্বয়।

শাড়িতে মালবিকা আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

পর্দার বাইরেও মালবিকা মোহনন বরাবরই ফ্যাশনপ্রেমীদের অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে শাড়িতে তাঁর উপস্থিতি যেন আলাদা করে নজর কাড়ে। ক্ল্যাসিক হোক বা সমসাময়িক—প্রতিটি শাড়ির লুকে তিনি এনে দেন নিজের স্বাক্ষর।

কালো শিফন শাড়িতে সোনালি পাড় আর ভি-নেক ব্লাউজে মালবিকার লুকটি নিখুঁত এলিগ্যান্সের উদাহরণ। আবার ধূসর শাড়ির সঙ্গে অলংকৃত হল্টার-নেক ব্লাউজে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মিনিমাল রঙেও স্টেটমেন্ট তৈরি করা যায়। উৎসবের আমেজে ঝলমলে কমলা শাড়ি, সোনালি ব্লাউজের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বিজ্ঞাপন
সাদা সিল্ক শাড়িতে লাল-সোনালি করসেট ব্লাউজে তিনি যোগ করেছেন আধুনিক এজ, যেখানে ঐতিহ্য আর ফ্যাশন একে অন্যকে ছাপিয়ে যায় না, বরং পরিপূরক হয়ে ওঠে।
সাদা সিল্ক শাড়িতে লাল-সোনালি করসেট ব্লাউজে তিনি যোগ করেছেন আধুনিক এজ, যেখানে ঐতিহ্য আর ফ্যাশন একে অন্যকে ছাপিয়ে যায় না, বরং পরিপূরক হয়ে ওঠে।
লিলাক শিফন শাড়ির হালকা ফুলের ছাপ, কিংবা অফ-হোয়াইট চিকনকারি শাড়ির সঙ্গে মুক্তার কাজ করা ব্লাউজ—প্রতিটি লুকেই রয়েছে পরিমিত আভিজাত্য।
লিলাক শিফন শাড়ির হালকা ফুলের ছাপ, কিংবা অফ-হোয়াইট চিকনকারি শাড়ির সঙ্গে মুক্তার কাজ করা ব্লাউজ—প্রতিটি লুকেই রয়েছে পরিমিত আভিজাত্য।
হাতের কাজ করা কাঞ্জিভরম শাড়িতে মালবিকার উপস্থিতি যেন একেবারেই ক্ল্যাসিক। সাধারণ সোনালি ব্লাউজের সঙ্গে এই লুক মনে করিয়ে দেয়, সময়ের ঊর্ধ্বে থাকা সৌন্দর্য কখনো জাঁকজমকের ওপর নির্ভর করে না।
হাতের কাজ করা কাঞ্জিভরম শাড়িতে মালবিকার উপস্থিতি যেন একেবারেই ক্ল্যাসিক। সাধারণ সোনালি ব্লাউজের সঙ্গে এই লুক মনে করিয়ে দেয়, সময়ের ঊর্ধ্বে থাকা সৌন্দর্য কখনো জাঁকজমকের ওপর নির্ভর করে না।

ভৈরবী থেকে ফ্যাশন আইকন

দা রাজাসাব-এ ভৈরবী চরিত্র মালবিকার ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই চরিত্র যেমন তাঁকে নতুন দর্শকের কাছে পরিচিত করেছে, তেমনি ফ্যাশনের দুনিয়ায়ও তাঁর অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে। পর্দার সাহসী উপস্থিতি আর বাস্তব জীবনের পরিশীলিত স্টাইল—এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই মালবিকা মোহনন আজ শহুরে নারীদের কাছে অনুপ্রেরণার নাম।

ছবি: মালবিকা মোহনন–এর ইনস্টগ্রাম

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ০১
বিজ্ঞাপন