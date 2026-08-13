'ইনোসেন্ট' কিয়ারা যখন 'টক্সিক' নাদিয়া (ছবি ও ভিডিও)
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'ইনোসেন্ট' কিয়ারা যখন 'টক্সিক' নাদিয়া (ছবি ও ভিডিও)

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বলিউডের তারকা অভিনেত্রীদের মাঝে কিয়ারা আদভানির আবেদন অন্যরকম। শেরশাহ বা কবির সিং-এর মতো সুপারহিট সিনেমায় একেবারে ইনোসেন্ট লুকের জন্য তিনি জায়গা করে নিয়েছেন সবার হৃদয়ে। তবে তারকাখচিত নতুন সিনেমা টক্সিক-এ দক্ষিণি সুপারস্টার ইয়াশের বিপরীতে একেবারে আলাদা ইমেজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। টিজার, ট্রেইলার বা গানের গ্লিম্পসে কিয়ারাকে আসলেই টক্সিক রকমের সুন্দর লাগছে। যাকে বলা যায় ডেঞ্জারাস বিউটি। প্রেম, অবসেশন, কামনা, ক্ষোভ আর প্রতিশোধের এক্সপ্রেশনে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে এই সুন্দরী অভিনেত্রীর নাদিয়া চরিত্রের নতুন লুকগুলো।

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কিয়ারার এই বার লুকে লেপ্টে যাওয়া কাজল, ক্রোধের অশ্রু, মেসি হেয়ার আর অফ দ্য শোল্ডার বোল্ড লুক নজর কেড়েছে খুব
কিয়ারার এই বার লুকে লেপ্টে যাওয়া কাজল, ক্রোধের অশ্রু, মেসি হেয়ার আর অফ দ্য শোল্ডার বোল্ড লুক নজর কেড়েছে খুব
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অফ দ্য শোল্ডার করসেট বডিসের অফ হোয়াইট ক্রশেটেড লেস ড্রেসের সঙ্গে পেনড্যান্ট আর চোকার পরেছেন কিয়ারা।
অফ দ্য শোল্ডার করসেট বডিসের অফ হোয়াইট ক্রশেটেড লেস ড্রেসের সঙ্গে পেনড্যান্ট আর চোকার পরেছেন কিয়ারা।
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ভাইরাল এই বিতর্কিত ছবিতে সাদা শার্টের বেসামাল লুকে ইয়াশকে জড়িয়ে আছেন কিয়ারা
ভাইরাল এই বিতর্কিত ছবিতে সাদা শার্টের বেসামাল লুকে ইয়াশকে জড়িয়ে আছেন কিয়ারা
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গ্ল্যামারাস নাদিয়া চরিত্রে কিয়ারা এখানে পরেছেন সিকুইন ও মিরর ওয়ার্ক করা লাল ড্রেস। তাতে হাই নেকের নিচেই বড় কি-হোল ডিজাইন। তাতে সুইটহার্ট নেকলাইন। ঘন কাজল-লাইনার-মাসকারা আর গ্লসি রেড লিপসের সঙ্গে খোলা চুল আকর্ষণ বাড়াচ্ছে
গ্ল্যামারাস নাদিয়া চরিত্রে কিয়ারা এখানে পরেছেন সিকুইন ও মিরর ওয়ার্ক করা লাল ড্রেস। তাতে হাই নেকের নিচেই বড় কি-হোল ডিজাইন। তাতে সুইটহার্ট নেকলাইন। ঘন কাজল-লাইনার-মাসকারা আর গ্লসি রেড লিপসের সঙ্গে খোলা চুল আকর্ষণ বাড়াচ্ছে
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এমন সব অগোছালো লুকে আবেদনময় এক্সপ্রেশনে দেখা যাচ্ছে কিয়ারাকে
এমন সব অগোছালো লুকে আবেদনময় এক্সপ্রেশনে দেখা যাচ্ছে কিয়ারাকে
৬/১০
কালো করসেটের ব্যাকলেস লুকে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি
কালো করসেটের ব্যাকলেস লুকে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি
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অফ দ্য শোল্ডার এই লুকেও লেপ্টে যাওয়া আই মেক আপ
অফ দ্য শোল্ডার এই লুকেও লেপ্টে যাওয়া আই মেক আপ
৮/১০
ওয়েট লুকের এই ছবিতে সোনালি এমবেলিশমেন্ট দেওয়া কালো হলটারনেক ড্রেসে দেখা যাচ্ছে কাজল চোখের কিয়ারাকে
ওয়েট লুকের এই ছবিতে সোনালি এমবেলিশমেন্ট দেওয়া কালো হলটারনেক ড্রেসে দেখা যাচ্ছে কাজল চোখের কিয়ারাকে
৯/১০
থাই স্লিট গাউনে এভাবেই দেখা যাবে নাদিয়া রূপে কিয়ারাকে
থাই স্লিট গাউনে এভাবেই দেখা যাবে নাদিয়া রূপে কিয়ারাকে
১০/১০
খোলা চুল আর লুক বুঝে গ্ল্যাম বা মিনিমাল মেকওভারে দেখা যাচ্ছে এই সিনেমায় কিয়ারাকে
খোলা চুল আর লুক বুঝে গ্ল্যাম বা মিনিমাল মেকওভারে দেখা যাচ্ছে এই সিনেমায় কিয়ারাকে

ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও ভিডিওর স্ক্রিনশট

প্রকাশ: ১৩ আগস্ট ২০২৬, ০৩: ১৭
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