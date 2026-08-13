'ইনোসেন্ট' কিয়ারা যখন 'টক্সিক' নাদিয়া (ছবি ও ভিডিও)

বলিউডের তারকা অভিনেত্রীদের মাঝে কিয়ারা আদভানির আবেদন অন্যরকম। শেরশাহ বা কবির সিং-এর মতো সুপারহিট সিনেমায় একেবারে ইনোসেন্ট লুকের জন্য তিনি জায়গা করে নিয়েছেন সবার হৃদয়ে। তবে তারকাখচিত নতুন সিনেমা টক্সিক-এ দক্ষিণি সুপারস্টার ইয়াশের বিপরীতে একেবারে আলাদা ইমেজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। টিজার, ট্রেইলার বা গানের গ্লিম্পসে কিয়ারাকে আসলেই টক্সিক রকমের সুন্দর লাগছে। যাকে বলা যায় ডেঞ্জারাস বিউটি। প্রেম, অবসেশন, কামনা, ক্ষোভ আর প্রতিশোধের এক্সপ্রেশনে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে এই সুন্দরী অভিনেত্রীর নাদিয়া চরিত্রের নতুন লুকগুলো।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও ভিডিওর স্ক্রিনশট