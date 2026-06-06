ট্রাইবাল লুকে আবেদনময়ী মেঘনা, স্নিগ্ধা চার্ম ছড়াচ্ছেন স্ট্রিট স্টাইলে
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ট্রাইবাল লুকে আবেদনময়ী মেঘনা, স্নিগ্ধা চার্ম ছড়াচ্ছেন স্ট্রিট স্টাইলে

এই সময়ের দুই আবেদনময়ী অভিনেত্রী মেঘলা মুক্তা ও স্নিগ্ধা চৌধুরী। একজন দেখা দিয়েছেন ট্রাইবাল লুকে, আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে স্ট্রিট স্টাইলে।

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এই সময়ের দুই আবেদনময় অভিনেত্রী মেঘলা মুক্তা ও স্নিগ্ধা চৌধুরী। দুইজনই নানা লুকে নজর কাড়েন সামাজিক মাধ্যমে।

মেঘলা মুক্তার ট্রাইবাল আমেজের লুক
মেঘলা মুক্তার ট্রাইবাল আমেজের লুক

শাড়ি বা দেশি সাজপোশাকে যেমন তাঁরা আকর্ষণীয়, তেমন দুজনকেই খুব মানিয়ে যায় ওয়েস্টার্ন বা ফিউশন লুকে।

স্নিগ্ধা চৌধুরী দেখা দিয়েছেন স্ট্রিট স্টাইলে
স্নিগ্ধা চৌধুরী দেখা দিয়েছেন স্ট্রিট স্টাইলে
ছবি: রফিকুল ইসলাম

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে অভিনেত্রী মেঘলা মুক্তা দেখা দিয়েছেন ট্রাইবাল লুকে আর স্নিগ্ধা চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে স্ট্রিট স্টাইলে।

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মেঘলার শেওলা-সবুজ কাঁচুলি বডিসের কাট-আউট ড্রেসে হলটারনেক ডিজাইন। সামনে ফুলেল ডিটেইলিং।

ম্যাট ওয়াইন লিপকালার, গাঢ় কাজল-আইলাইনার দেখা যাচ্ছে। হাতে আছে বেশ কয়টি ব্রেসলেট। চুলের দুই দিকে চূড়া খোঁপা আর বাকি চুল ছেড়ে রাখা। পুরো চুলে বিডস ছড়ানো ছিটানো।

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বেবি পিংক নেটের করসেট টপের সঙ্গে স্নিগ্ধা পরেছেন সাদা ফ্লেয়ার ট্রাউজার্স আর কালো ক্রপড পুলওভার।

ছবি: রফিকুল ইসলাম
ছবি: রফিকুল ইসলাম
ছবি: রফিকুল ইসলাম
ছবি: রফিকুল ইসলাম

বড় হুপ দুল, খোলা চুল আর ন্যুড গোলাপি লিপসে চার্ম ছড়াচ্ছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৬ জুন ২০২৬, ০২: ৫২
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