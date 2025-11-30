মন গলবে না: নতুন মিউজিক ভিডিওতে বোহো আমেজে তাসনিয়া ফারিণ
মন গলবে না: নতুন মিউজিক ভিডিওতে বোহো আমেজে তাসনিয়া ফারিণ

গত বছর তাহসানের সঙ্গে গাওয়া ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছিল ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নতুন উপহার নিয়ে হাজির হচ্ছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। প্রকাশ হতে যাচ্ছে তাঁর নতুন মিউজিক ভিডিও ‘মন গলবে না’। ইমরান মাহমুদুলের সুরে গানটি মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ পাবে ফারিণের নিজের প্রযোজনায়। এটিই তাঁর প্রথম প্রযোজিত গান। ফারিণের প্রতিষ্ঠান ফড়িং ফিল্মসের ব্যানারে ভিডিওটি ইউটিউবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে শিগিগরই । সম্প্রতি গানটির একটি অফিশিয়াল পোস্টার ও শুটিং সেটের কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন তিনি। আর সেই ছবিগুলোতেই ফারিণের লুক ও স্টাইল নিয়ে ইতিমধ্যে রীতিমতো উচ্ছ্বাস ফ্যাশনপ্রেমীদের মাঝে। ছবির গল্পে আছে রইল বিস্তারিত।

 ‘মন গলবে না’ গানের পোস্টারে নজর কাড়ছেন তাসনিয়া ফারিণ ও ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের পরনে কপার–গোল্ড মেটালিক ব্রেস্টপ্লেট টপ। চুল বাঁধা হয়েছে উঁচু পনিটেলে। কানে গোল্ডেন হুপ দুল আর মেকআপে আকর্ষণ কাড়ছে তাঁর কাজল দেওয়া চোখ। পোস্টারের প্রথম ঝলকেই যেন বাজিমাত করে দিয়েছেন ফারিণ।
ফারিণের এই লুকটি নতুন গানে দর্শক দেখতে পাবে। সেট থেকে তোলা কিছু ছবি অভিনেত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন
ডিজাইনার লেবেল জাবিন ইকবালের আকর্ষণীয় সাদা ক্রোশেট বা কুশিকাঁটার ড্রেস পরেছেন তিনি
ফিটেড বডিস, ফ্লেয়ার্ড লংস্লিভ আর কোমরের কাটআউটে আছে কড়ি, বিডসের অলংকরণ। মাল্টি–লেয়ার্ড স্কার্টের সামনে রাখা হাই–স্লিট নকশা। সঙ্গে কনট্রাস্ট তৈরি করেছে কালো অ্যাঙ্কল বুটস।
ফারিণের পুরো লুকে কিছুটা বোহো আমেজ ফুটে উঠেছে। কানে ফেদার বা পালকের  ঝুলন্ত স্টেটমেন্ট দুল, হাতে ফ্লোরাল আংটি আর মানানসই মেকআপ লুকটিকে বাড়তি মাত্রা দিয়েছে। সবশেষে চুলগুলো ছেড়ে রাখা হয়েছে সেমি কার্ল স্টাইলে
প্রকাশ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০২: ০০
