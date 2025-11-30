মন গলবে না: নতুন মিউজিক ভিডিওতে বোহো আমেজে তাসনিয়া ফারিণ

গত বছর তাহসানের সঙ্গে গাওয়া ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছিল ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নতুন উপহার নিয়ে হাজির হচ্ছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। প্রকাশ হতে যাচ্ছে তাঁর নতুন মিউজিক ভিডিও ‘মন গলবে না’। ইমরান মাহমুদুলের সুরে গানটি মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ পাবে ফারিণের নিজের প্রযোজনায়। এটিই তাঁর প্রথম প্রযোজিত গান। ফারিণের প্রতিষ্ঠান ফড়িং ফিল্মসের ব্যানারে ভিডিওটি ইউটিউবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে শিগিগরই । সম্প্রতি গানটির একটি অফিশিয়াল পোস্টার ও শুটিং সেটের কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন তিনি। আর সেই ছবিগুলোতেই ফারিণের লুক ও স্টাইল নিয়ে ইতিমধ্যে রীতিমতো উচ্ছ্বাস ফ্যাশনপ্রেমীদের মাঝে। ছবির গল্পে আছে রইল বিস্তারিত।