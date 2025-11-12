জয়া আহসান মাত্র ৩টি জিনিস সমুচ্চ রাখেন: চুল, হিলস আর ...
লুক

জয়া আহসান মাত্র ৩টি জিনিস সমুচ্চ রাখেন: চুল, হিলস আর ...

শেয়ার করুন
ফলো করুন

জনপ্রিয় তারকা জয়া আহসান মানেই বিশেষ কিছু। তিনি আশেপাশের নানা কথাবার্তার উর্দ্ধে। আর তাঁর জীবনদর্শনে মাত্র ৩টি জিনিস সমুচ্চ রাখেন বলে জানালেন জয়া তাঁর নতুন ফটোশুটের আকর্ষণীয় ছবির ক্যাপশনে। খুব বেশি কিছুকে পরোয়া করেন না এই আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্রী। সেজন্য তিনি হাই স্ট্যান্ডার্ডস ধরে রাখায় বিশ্বাসী। আর সেই সঙ্গে নিজের চুল আর হিলসও সমুচ্চ রাখতে ভালোবাসেন। সব মিলিয়ে ফ্যাশন স্টেটমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদর্শনের স্টেটমেন্টও জানিয়ে দিলেন জয়া। নতুন এই লুকের কথা কী আর বলব! চলুন দেখে নিই আর কথা না বাড়িয়ে।

১/৫
জ্যাকেটের সঙ্গে হলটারনেক ক্রিমরঙা মিনিড্রেসে জয়ার হাই ফ্যাশন স্ট্যান্ডার্ডস নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই
জ্যাকেটের সঙ্গে হলটারনেক ক্রিমরঙা মিনিড্রেসে জয়ার হাই ফ্যাশন স্ট্যান্ডার্ডস নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই
বিজ্ঞাপন
২/৫
ডিপনেক ড্রেসের সঙ্গে চূড়া খোঁপা আর স্মোকি আইজের সঙ্গে ডার্ক মেকওভার দেখা যাচ্ছে
ডিপনেক ড্রেসের সঙ্গে চূড়া খোঁপা আর স্মোকি আইজের সঙ্গে ডার্ক মেকওভার দেখা যাচ্ছে
বিজ্ঞাপন
৩/৫
পুরো লুক সম্পূর্ণ হয়েছে হাই হিলসের সংযোজনে
পুরো লুক সম্পূর্ণ হয়েছে হাই হিলসের সংযোজনে
৪/৫
চুল আর হিলসের মতো নিজের জীবনে সব বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড সমুচ্চ রাখায় বিশ্বাসী জয়ার লুক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী
চুল আর হিলসের মতো নিজের জীবনে সব বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড সমুচ্চ রাখায় বিশ্বাসী জয়ার লুক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী
৫/৫
ছোট স্টাডস অ্যান্ড চুড়ি, আংটি পরেছেন তিনি এই লুকে

ছবি: জয়া আহসানের ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম

ফটোগ্রাফি: সৌম্য সিংহ

মেকওভার: ব্রাশ অব প্রীতম

স্টাইলিং: স্টাইল বাই সুমিত

হেয়ারস্টাইল: কুশল

জ্যাকেট: সানায়া কতুর

প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৫, ০৭: ০২
বিজ্ঞাপন