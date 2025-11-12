জয়া আহসান মাত্র ৩টি জিনিস সমুচ্চ রাখেন: চুল, হিলস আর ...

জনপ্রিয় তারকা জয়া আহসান মানেই বিশেষ কিছু। তিনি আশেপাশের নানা কথাবার্তার উর্দ্ধে। আর তাঁর জীবনদর্শনে মাত্র ৩টি জিনিস সমুচ্চ রাখেন বলে জানালেন জয়া তাঁর নতুন ফটোশুটের আকর্ষণীয় ছবির ক্যাপশনে। খুব বেশি কিছুকে পরোয়া করেন না এই আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্রী। সেজন্য তিনি হাই স্ট্যান্ডার্ডস ধরে রাখায় বিশ্বাসী। আর সেই সঙ্গে নিজের চুল আর হিলসও সমুচ্চ রাখতে ভালোবাসেন। সব মিলিয়ে ফ্যাশন স্টেটমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদর্শনের স্টেটমেন্টও জানিয়ে দিলেন জয়া। নতুন এই লুকের কথা কী আর বলব! চলুন দেখে নিই আর কথা না বাড়িয়ে।
ছবি: জয়া আহসানের ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম
ফটোগ্রাফি: সৌম্য সিংহ
মেকওভার: ব্রাশ অব প্রীতম
স্টাইলিং: স্টাইল বাই সুমিত
হেয়ারস্টাইল: কুশল
জ্যাকেট: সানায়া কতুর