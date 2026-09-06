ব্রাউন বডিস্যুটে সানিয়া মালহোত্রার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, নজর কাড়ল লেস-স্টকিংস

সানিয়া মালহোত্রার সাজের মূল আকর্ষণ ছিল বডি হাগিং ব্রাউন বডিস্যুট। স্লিভলেস ডিজাইন ও ডিপ স্কুপ নেকলাইন লুকটিকে দিয়েছে সাহসী আবহ, তবে রঙের গভীরতা পুরো পোশাকে এনেছে বিশেষ আবেদন। খুব বেশি অ্যাক্সেসরিজ যোগ না করেও এই বডিস্যুটই হয়ে উঠেছে পুরো সাজের শক্তিশালী ভিত্তি।
তবে নজর কেড়েছে বডিস্যুটের সঙ্গে জোড়া লেস-প্যাটার্নের স্টকিংস। ফ্লোরাল নেটের সূক্ষ্ম নকশা কালো বা একরঙা স্টকিংসের চেনা ধারণা থেকে একেবারেই আলাদা। এতে লুকে এসেছে টেক্সচার, ভিনটেজ আমেজ এবং খানিকটা এজি আকর্ষণ। ব্রাউন বডিস্যুটের সাদামাটা আবহের সঙ্গে এই বিস্তারিত প্যাটার্ন তৈরি করেছে দারুণ কনট্রাস্ট।
লুকটিকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলেছে গলায় আলগাভাবে জড়ানো প্রিন্টেড স্কার্ফ। উষ্ণ রঙের আর্টওয়ার্ক ও লালচে ডিটেইলিংয়ের এই স্কার্ফ সাজে যোগ করেছে লেন্স শিফট মুভমেন্ট। বডি হাগিং সিলুয়েটের সঙ্গে স্কার্ফটি যেন এনে দিয়েছে ভিনটেজ আবহ।
অ্যাকসেসরিজেও সান্যা রেখেছেন ভারসাম্য। গলায় চওড়া চোকার-স্টাইল নেকলেস লুকে এনেছে খানিকটা রক-চিক আবেদন। অন্যদিকে বাকি গয়না ছিল বেশ মিনিমাল, যাতে পোশাক আর স্টকিংসই থাকে পুরো লুকের কেন্দ্রবিন্দুতে।
চুলে ছিল স্লিক লো বান। পরিপাটি করে পেছনে টেনে নেওয়া চুলে মুখ, নেকলাইন এবং নেকলেস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেকআপেও ছিল স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। ন্যাচারাল টোন, হালকা ডিফাইনড আই এবং সফট লিপ। সব মিলিয়ে মেকআপ যেন পোশাককে ছাপিয়ে না গিয়ে বরং তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
পায়ের স্টাইলিংয়েও ছিল লুকের সঙ্গে সামঞ্জস্য। ব্রাউন প্ল্যাটফর্ম হিলস পুরো সিলুয়েটকে আরও লম্বা ও এলিগ্যান্ট দেখিয়েছে। একই রঙের মধ্যে থেকেও বিভিন্ন টেক্সচার ও শেড ব্যবহার করে সান্যা তৈরি করেছেন একটি মনোক্রোম্যাটিক স্টাইল।
ছবিগুলোর সেটিংও এই লুকের মুডকে আরও গভীর করেছে। সফট ওন্ড ওয়ার্ম ব্যাকগ্রাউন্ড, পুরোনো ধাঁচের ল্যাম্প আর সান্যার ভিনটেজ-অনুপ্রাণিত স্টাইলিং মিলিয়ে পুরো ফটোশুটে তৈরি হয়েছে পুরোনো দিনের গ্ল্যামার আর আধুনিক ফ্যাশনের মিশেল।
সানিয়া মালহোত্রার এই সাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক সম্ভবত এর ভারসাম্য। একদিকে সাহসী বডিস্যুট ও জালের মতো লেস-স্টকিংস, অন্যদিকে স্টেটমেন্ট পিস হিসেবে স্কার্ফ, স্লিক হেয়ার আর মিনিমার মেকআপ। সবকিছু মিলে তৈরি হয়েছে এমন এক ফ্যাশন মুহূর্ত, যা একই সঙ্গে বোল্ড, রেট্রো এবং আধুনিক।
ফ্যাশনে এখন শুধু নজরকাড়া হওয়াই নয়, বরং পরিচিত উপাদানকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলাটাই বড় বিষয়। সানিয়ার এই লুক সেই ট্রেন্ডেরই সুন্দর উদাহরণ। যেখানে স্টেটমেন্ট স্টকিংসই হয়ে উঠেছে পুরো সাজের আসল হিরো।