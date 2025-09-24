প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের সঙ্গে এত মিল কেন এই স্টাইলিশ বলিউড স্টারকিডের

সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হয়ে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর বলিউডেও গড়েছেন তারকা হিসেবে আলাদা অবস্থান। এখনো সিঙ্গেল এই অভিনেত্রী। তবে বেশ কম বয়সেই দত্তক নিয়েছেন দুই কন্যা রেনে ও আলিসাহকে। তাঁর আদরের বড় মেয়ে রেনে এখন ২৬ বছরের। মডেলিং করেন অত্যন্ত গ্রেসের সঙ্গে। রেনে বলিউড এড়িয়ে ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখলেও জগত বেছে নিলেও প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে। তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলো দেখলে আপনিও বলবেন, স্মিতার সঙ্গে এত মিল কেন মিস ইউনিভার্স বলিউড তারকার কন্যা এই স্টাইলিশ মডেলের?
ছবি: রেনে সেনের ইন্সটাগ্রাম