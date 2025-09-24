প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের সঙ্গে এত মিল কেন এই স্টাইলিশ বলিউড স্টারকিডের
লুক

প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের সঙ্গে এত মিল কেন এই স্টাইলিশ বলিউড স্টারকিডের

সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হয়ে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর বলিউডেও গড়েছেন তারকা হিসেবে আলাদা অবস্থান। এখনো সিঙ্গেল এই অভিনেত্রী। তবে বেশ কম বয়সেই দত্তক নিয়েছেন দুই কন্যা রেনে ও আলিসাহকে। তাঁর আদরের বড় মেয়ে রেনে এখন ২৬ বছরের। মডেলিং করেন অত্যন্ত গ্রেসের সঙ্গে। রেনে বলিউড এড়িয়ে ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখলেও জগত বেছে নিলেও প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে। তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলো দেখলে আপনিও বলবেন, স্মিতার সঙ্গে এত মিল কেন মিস ইউনিভার্স বলিউড তারকার কন্যা এই স্টাইলিশ মডেলের?

১/১৮
বলিউড তারকা সুস্মিতা সেনের বড় পরিচয় মিস ইউনিভার্সের মুকুট
২/১৮
অল্প বয়সেই তিনি দত্তক নিয়েছেন দুই কন্যা রেনে ও আলিসাহকে
৩/১৮
২৬ বছরে পা দিয়ে রেনে সেন যেন প্রয়াত ধ্রুপদী অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের অবিকল প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছেন
৪/১৮
শৌখিন মডেল ও নৃত্যশিল্পী রেনে বেশ নজর কাড়ছেন সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে। এখানে পরেছেন ডিপনেক থাইস্লিট কালো ড্রেস
৫/১৮
চোখ-মুখ আর ভাবভঙ্গী পর্যন্ত একইরকম স্মিতা পাতিল আর রেনে সেনের
৬/১৮
নন গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও এমন সব স্টাইলিশ লুকে প্রচ্ছদকন্যা হয়েছেন স্মিতা প্রায়ই
৭/১৮
খুব অল্প বয়সেই মৃত্যু হয় এই স্টাইলিশ সুঅভিনেত্রীর
৮/১৮
আর এখন রয়েল ব্লু এথনিক অনসম্বলে রেনে মনে করাচ্ছেন তাঁর কথা
৯/১৮
সুস্মিতার মেয়ে রেনে এখানে পরেছেন কালো ব্রালেট টপ, ফিটেড প্যান্ট আর সাদা এমবেলিশমেন্টের কালো ব্লেজার। সঙ্গে আছে রেড লিপস, মুক্তার স্টাড আর কালো রোদচশমা
১০/১৮
ন্যুড ফেব্রিকের ব্রালেট আর ক্রেপ করা স্কার্টের সঙ্গে লুকের হাইলাইট হয়েছে বহু লহরের সোনালি রূপালি চাংকি চেইন। হেডব্যান্ডটি দিয়েছে রেট্রো আমেজ
১১/১৮
ছোটবেলা থেকেই রেনে এমন আত্মবিশ্বাসী লুকে নিজেকে উপস্থাপন করেন
১২/১৮
স্টেটমেন্ট জ্যাকেটে নজরকাড়া ওপাল এমবেলিশমেন্ট। ভেতরে কারুকাজ করা কালো টপ পরেছেন তিনি
১৩/১৮
সাদা স্লিভলেস টপ দিয়ে সাদা ফিউশন শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
১৪/১৮
নিয়ন সবুজ ক্রপড জ্যাকেট আর ম্যাচিং ফ্লেয়ার প্যান্টে খুব স্টাইলিশ লাগছে রেনেকে
১৫/১৮
ওভারসাইজড সাদা শার্টে আকর্ষণীয় রেনে
১৬/১৮
সবুজ পাতার ব্রালেট আর ঝিরিঝিরি পাতার প্রিন্টের বেবি ইয়েলো লং স্কার্টের লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এখানে
১৭/১৮
ওয়েট হেয়ার আর অ্যান্টিক গোল্ডেন কারুকাজ করা কালো ড্রেসে রেনে
১৮/১৮
এখানে তিনি আবেদন ছড়াচ্ছেন শাড়িপ্রাণিত সাদা-কালো গাউনের লুকে
ছবি: রেনে সেনের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ০৩
