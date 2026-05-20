বিশ্বকাপ দলে নাম ঘোষণার আবেগঘন মুহূর্তে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরলেন নেইমার, দেখুন এই ব্রাজিলিয়ান মডেলের ১০টি আকর্ষণীয় লুক

ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার জুনিয়রের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও এখন ভাইরাল। চরম উৎকণ্ঠা শেষে নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নেইমার জড়িয়ে ধরেন পাশে বসা প্রেমিকা ব্রুনাকে। ব্রুনা বিয়াঙ্কার্ডি একজন ব্রাজিলিয়ান মডেল, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও উদ্যোক্তা। তিনি ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল বিষয়ক কনটেন্টের জন্য ইনস্টাগ্রামে বেশ জনপ্রিয়। ব্রুনা ২০২১ সালে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। তাদের সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা হয়। মাঝেমধ্যে বিচ্ছেদের খবর এলেও পরে তারা আবার একসঙ্গে দেখা দেন। ফ্যাশন, বিলাসবহুল জীবনযাপন ও ভ্রমণসংক্রান্ত পোস্টের জন্য সামাজিক মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় এই ব্রাজিল বিউটি। ব্রুনার ইনস্টাগ্রামে মিলিয়ন মিলিয়ন অনুসারী রয়েছে, যেখানে তিনি নিয়মিত ফ্যাশন, পরিবার ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন। ২০২৩ সালে তাঁর ও নেইমারের কন্যা মাভির জন্ম হয়।
ছবি: ব্রুনার ইন্সটাগ্রাম