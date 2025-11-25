মোহময়ী সোনালি আভায় দিশা পাটানির ২ লুক

বলিউডের সুন্দরী অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী ও মডেল দিশা পাটানি সব সময় তাঁর গ্ল্যামারাস লুকের জন্য আলোচনায় থাকেন। এই বলিউড ডিভা যা পরেন, তাতেই তাঁকে মানিয়ে যায়। ধারালো ফিগার আর আবেদনময়ী মুখশ্রীর দিশা প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন চোখধাঁধানো লুকের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। সেখানে তাঁকে ড্রেস, গাউন, বিকিনি, হটপ্যান্ট থেকে শুরু করে সব পোশাকেই দেখা যায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তবে দিশার ঝলমলে আমেজের লুকের ছবিগুলো যেন বেশি নজরকাড়া। তাঁর সাম্প্রতিক গোল্ডেন আউটফিটের চোখধাঁধানো দুটি লুক দেখে আসি চলুন ।