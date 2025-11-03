বোল্ড ফ্যাশনে এগিয়ে আছেন বং সুন্দরী এনা সাহা

অল্প বয়সেই অভিনয়ের জগতে পা রেখেছিলেন এনা সাহা। টলিপাড়ায় সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিত তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুঁ মারলেই চোখে পড়বে তাঁর গ্ল্যামারাস ও বোল্ড অবতার—যেন প্রতিটি ছবিতেই নতুন রূপে ধরা দেন এনা। সিরিয়াল দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নেওয়ার পর একের পর এক ছবিতেও নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন তিনি। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিনয়ের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছেন প্রযোজনায়, নিজের ব্যানারের কাজ নিয়েই এখন ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। তবু স্টাইলিশ সাজে নজর কাড়তে তিনি বরাবরই ওস্তাদ। চলুন এনা সাহার লুকবুক থেকে ঘুরে আসি...