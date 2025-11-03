বোল্ড ফ্যাশনে এগিয়ে আছেন বং সুন্দরী এনা সাহা
বোল্ড ফ্যাশনে এগিয়ে আছেন বং সুন্দরী এনা সাহা

অল্প বয়সেই অভিনয়ের জগতে পা রেখেছিলেন এনা সাহা। টলিপাড়ায় সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিত তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুঁ মারলেই চোখে পড়বে তাঁর গ্ল্যামারাস ও বোল্ড অবতার—যেন প্রতিটি ছবিতেই নতুন রূপে ধরা দেন এনা। সিরিয়াল দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নেওয়ার পর একের পর এক ছবিতেও নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন তিনি। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিনয়ের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছেন প্রযোজনায়, নিজের ব্যানারের কাজ নিয়েই এখন ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। তবু স্টাইলিশ সাজে নজর কাড়তে তিনি বরাবরই ওস্তাদ। চলুন এনা সাহার লুকবুক থেকে ঘুরে আসি...

১/১২
লাল কো-অর্ড সেট পরেছেন এনা। ফুলস্লিভ ক্রপ টপের সঙ্গে স্কার্ট জুতি হয়েছে
২/১২
ফ্লোরাল স্ট্র্যাপলেস টপ, স্কার্টের লুকে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা
৩/১২
সেইজ গ্রিন মিনি ড্রেসের সঙ্গে মুক্তার দুল পরেছেন এনা।
৪/১২
সাদা লেসের সি থ্রু আউটফিটে শুভ্রতার আবেদন প্রকাশ পেয়েছে
৫/১২
বসলেডি ভাইব ছড়াচ্ছেন এই লুকে। সাদা লাল কোরসেট টপের সঙ্গে পরেছেন লাল স্যুট
৬/১২
ফুলস্লিভ ফুলেল ড্রেসে ফুলকন্যা এনা
৭/১২
অভিনেত্রীর এই গোলাপি আউটফিটে আকর্ষণ কাড়ছে সাদা ফ্লোরাল এক্সটেনশন
৮/১২
অল রেড লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সুন্দরী
৯/১২
রুশড মিনি ড্রেসের ওপর ফিউশন স্টাইলের কেপ পরেছেন লেয়ার করে
১০/১২
সাদার আবেদনই আলাদা। অভিনেত্রী স্যাটিনের স্লিপ ড্রেসের ওপর জড়িয়ে নিয়েছেন নেটের ফুলস্লিভ শ্রাগ ।
১১/১২
স্ট্র্যাপলেস কালো মিনি ড্রেসের সঙ্গে তাঁর লুকে লাইমলাইট চুরি করেছে ‘রেড লিপ’ লুক
১২/১২
সমুদ্রপারে অভিনেত্রী পোজ দিয়েছেন একদম নিজের ঢঙে। হলুদ আউটফিটের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে তাঁর পার্পেল হেয়ারস্টাইল
প্রকাশ: ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
