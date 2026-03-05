রাশমিকার বিয়ের পরে কে হচ্ছেন বলিউডের নতুন ক্রাশ? দেখুন এই ন্যাচারাল বিউটির চোখজুড়ানো ১০ লুক

দক্ষিণের অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার রূপের জাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন ভক্তরা। তাঁকে বলা হয় বলিউড ক্রাশ। লাখো হৃদয় ভেঙে বিয়ে করে ফেলার পর এখন সবাই বলছে এই নতুন নায়িকাই নিতে যাচ্ছেন তাঁর জায়গা। নাম তাঁর অনীত পাড্ডা। ন্যাচারাল বিউটি বলতে হয় তাঁকে। এত এত প্লাস্টিক সার্জারি আর পুতুল চেহারার নায়িকাদের ভীড়ে তাঁকে চোখে পড়ে অন্যভাবে। সাইয়ারা সিনেমা দিয়ে ইতিমধ্যেই হৃদয়হরণ করেছেন তিনি সবার। বিভিন্ন ম্যাগাজিনের কভারেও তাঁকে নতুন ক্রাশ ও অবসেশন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চলুন অনীতের চোখজুড়ানো ১০ লুক দেখ নিই।
ছবি: অনীত পাড্ডার ইন্সটাগ্রাম