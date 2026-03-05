রাশমিকার বিয়ের পরে কে হচ্ছেন বলিউডের নতুন ক্রাশ? দেখুন এই ন্যাচারাল বিউটির চোখজুড়ানো ১০ লুক
লুক

রাশমিকার বিয়ের পরে কে হচ্ছেন বলিউডের নতুন ক্রাশ? দেখুন এই ন্যাচারাল বিউটির চোখজুড়ানো ১০ লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

দক্ষিণের অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার রূপের জাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন ভক্তরা। তাঁকে বলা হয় বলিউড ক্রাশ। লাখো হৃদয় ভেঙে বিয়ে করে ফেলার পর এখন সবাই বলছে এই নতুন নায়িকাই নিতে যাচ্ছেন তাঁর জায়গা। নাম তাঁর অনীত পাড্ডা। ন্যাচারাল বিউটি বলতে হয় তাঁকে। এত এত প্লাস্টিক সার্জারি আর পুতুল চেহারার নায়িকাদের ভীড়ে তাঁকে চোখে পড়ে অন্যভাবে। সাইয়ারা সিনেমা দিয়ে ইতিমধ্যেই হৃদয়হরণ করেছেন তিনি সবার। বিভিন্ন ম্যাগাজিনের কভারেও তাঁকে নতুন ক্রাশ ও অবসেশন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চলুন অনীতের চোখজুড়ানো ১০ লুক দেখ নিই।

১/১০
কালো সিকুইনের অফ দ্য শোল্ডার বডিকন ড্রেসে চার্ম ছড়াচ্ছেন অনীত
কালো সিকুইনের অফ দ্য শোল্ডার বডিকন ড্রেসে চার্ম ছড়াচ্ছেন অনীত
বিজ্ঞাপন
২/১০
এই মুখশ্রীর ন্যাচারাল বিউটি সবাইকে মুগ্ধ করেছেন
এই মুখশ্রীর ন্যাচারাল বিউটি সবাইকে মুগ্ধ করেছেন
বিজ্ঞাপন
৩/১০
দক্ষিণি ঘরানার শাড়ির লুকে পরিপাটি অনীত
দক্ষিণি ঘরানার শাড়ির লুকে পরিপাটি অনীত
৪/১০
একটু এলোমেলো অনীতের ক্লাউড ড্যান্সার অনসম্বল
একটু এলোমেলো অনীতের ক্লাউড ড্যান্সার অনসম্বল
৫/১০
কসমোপলিটনের প্রচ্ছদে সোনালি সিকুইনের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের কাট আউট ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
কসমোপলিটনের প্রচ্ছদে সোনালি সিকুইনের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের কাট আউট ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
৬/১০
গ্রাজিয়ার প্রচ্ছদে ক্যাজুয়াল লুকে অনীত। বলা হচ্ছে, ক্রাশিং অন অনীত পাড্ডা
গ্রাজিয়ার প্রচ্ছদে ক্যাজুয়াল লুকে অনীত। বলা হচ্ছে, ক্রাশিং অন অনীত পাড্ডা
৭/১০
হলটারবেক ম্যাচিং ব্লাউজ দিয়ে অফ হোয়াইট মনোক্রোম শাড়ি পরেছেন এই নতুন নায়িকা
হলটারবেক ম্যাচিং ব্লাউজ দিয়ে অফ হোয়াইট মনোক্রোম শাড়ি পরেছেন এই নতুন নায়িকা
৮/১০
এখানে বলিউডের নতুন ক্রাশকে দেখা যাচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কফিরঙা শাড়ি গাউনে
এখানে বলিউডের নতুন ক্রাশকে দেখা যাচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কফিরঙা শাড়ি গাউনে
৯/১০
ফেমিনার কভারে নীল ড্রেসে অনীত। বলা হচ্ছে, তিনি নতুন অবসেশন
ফেমিনার কভারে নীল ড্রেসে অনীত। বলা হচ্ছে, তিনি নতুন অবসেশন
১০/১০
মিনিস্কার্ট স্যুটে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন অনীত
মিনিস্কার্ট স্যুটে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন অনীত

ছবি: অনীত পাড্ডার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৫ মার্চ ২০২৬, ০৫: ২৬
বিজ্ঞাপন