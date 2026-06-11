'প্রেম জ্বালা তার মনে গো সখী', নন-গ্ল্যাম কুইনের ১০টি সুপার গ্ল্যাম লুক
লুক

'প্রেম জ্বালা তার মনে গো সখী', নন-গ্ল্যাম কুইনের ১০টি সুপার গ্ল্যাম লুক

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অভিনয়শৈলী তো বটেই, লুকের দিক থেকে সব সীমা পেরিয়ে এই সময়ের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রে নন-গ্ল্যাম কুইন বলা যায় তাঁকে। রইদ-এর পাগলি এখন আমাদের কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছে। সবার প্রিয় সাদুর বউ নাজিফা তুষির এই এক্সট্রিম নন গ্ল্যাম লুক এখন আলোচনার তুঙ্গে। এর মাঝেই এসেছে তাঁর নতুন সিনেমা অ্যানির টিজার। সেখানেও কোনো নায়িকার গ্ল্যামার নেই। চরিত্রে মিশে গিয়েছেন তিনি। এর আগে হাওয়া ও প্রেশারকুকার-এর বেলায়ও তাই বলা যায়। তবে রইদ-এর হিট গান প্রেম জ্বালা-র এই গায়িকা-নায়িকা কিন্তু সুপার গ্ল্যাম লুকেও সেরা। চলুন দেখে আসি এমন ১০ লুক।

১/১০
মেরুন ভেলভেটের লেহেঙ্গার লুকে তুষি। তাতে আছে ঝলমলে সোনালি কারুকাজ।
মেরুন ভেলভেটের লেহেঙ্গার লুকে তুষি। তাতে আছে ঝলমলে সোনালি কারুকাজ।
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২/১০
কালো-সাদা নেটের শাড়ির সঙ্গে আছে ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজ
কালো-সাদা নেটের শাড়ির সঙ্গে আছে ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজ
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৩/১০
সাদা শার্ট আর সিকুইনের ঝিলিমিলি মিনিস্কার্টে আবেদন ছড়াচ্ছেন তুষি
সাদা শার্ট আর সিকুইনের ঝিলিমিলি মিনিস্কার্টে আবেদন ছড়াচ্ছেন তুষি
৪/১০
মেটে রঙের শিয়ার ফেব্রিকের শাড়িতে কালো কারুকাজ। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ ও বটুয়া
মেটে রঙের শিয়ার ফেব্রিকের শাড়িতে কালো কারুকাজ। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ ও বটুয়া
৫/১০
সাদা শাড়ির লুকে নজর কাড়ছে গ্ল্যাম মেকওভার ও চুলের সফট ওয়েভস
সাদা শাড়ির লুকে নজর কাড়ছে গ্ল্যাম মেকওভার ও চুলের সফট ওয়েভস
৬/১০
পার্ল এমবেলিশমেন্টের শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ল্যাটিনা স্টাইল ভরভরন্ত লিপকালার আর ভারী চোকার
পার্ল এমবেলিশমেন্টের শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ল্যাটিনা স্টাইল ভরভরন্ত লিপকালার আর ভারী চোকার
৭/১০
ল্যাভেন্ডার লেহেঙ্গার সঙ্গে ল্যাভেন্ডার আইশ্যাডোতে মোহনীয় তুষি
ল্যাভেন্ডার লেহেঙ্গার সঙ্গে ল্যাভেন্ডার আইশ্যাডোতে মোহনীয় তুষি
৮/১০
কালো স্যুটের বসলেডি লুকে হাল পনিটেইল আর গ্ল্যাম মেকওভার
কালো স্যুটের বসলেডি লুকে হাল পনিটেইল আর গ্ল্যাম মেকওভার
৯/১০
সোনালি কাজের কালো শাড়ির সঙ্গে নজরকাড়া স্টেটমেন্ট গয়না
সোনালি কাজের কালো শাড়ির সঙ্গে নজরকাড়া স্টেটমেন্ট গয়না
১০/১০
ফিউশন শাড়ির লুকে ব্ল্যাকলেডি তুষির সারপেন্ট ব্রেইড নজর কাড়ছে
ফিউশন শাড়ির লুকে ব্ল্যাকলেডি তুষির সারপেন্ট ব্রেইড নজর কাড়ছে

ছবি: নাজিফা তুষির ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১১ জুন ২০২৬, ০৩: ৩৫
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