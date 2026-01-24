লাল টুকটুকে বৌয়ের সাজে সবার প্রিয় পাখি মধুমিতার জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু
লাল টুকটুকে বৌয়ের সাজে সবার প্রিয় পাখি মধুমিতার জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু

শেষ কবে এত সুন্দর বৌ দেখেছে কেউ? লাল টুকটুকে বেনারসিতে সাবেকী বাঙালি সাজ। গা ভরা গয়নায় ঝলমল করছেন মধুমিতা সরকার। পাখি নামেই বেশি পরিচিত। কুমারী পাখি ঘোষ দস্তিদার—নামটার সঙ্গে পরিচিত বহু বাঙালি দর্শক। এক দশক আগে কলকাতার বাংলা সিরিয়াল বোঝে না সে বোঝে নার পাখি চরিত্র দিয়েই সবার এত প্রিয় হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদের দীর্ঘদিন পরে প্রেমিক ও বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে মালা বদল করে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন মধুমিতা। ছবিগুলো বলছে, ভালোবাসার মৌসুম শুরু হয়েছে। লাল বৌ মধুমিতার সঙ্গে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাঙালি সাজে দেবমাল্যকেও দারুণ লাগছে। চলুন এই বহুলপ্রতীক্ষিত বিয়ের কিছু ঝলক দেখে আসি।

শেষ কবে এত সুন্দর বৌ দেখেছে কেউ
একেবারে ট্র্যাডিশনাল বাঙালি সনাতনী সাজে বিয়ে করলেন মধুমিতা সরকার ও দেবমাল্য চক্রবর্তী
লাল বেনারসির সাজে একেবারে অপরূপা লাগছেন সবার প্রিয় পাখি মধুমিতা
নিখুঁত ফিনিশের সফট গ্ল্যাম মেকওভারে কাজল-মাসকারা-আইলাইনারে চোখের সাজ ও লাল ম্যাট লিপকালার দেখা যাচ্ছে। লাল টিপ তো আছেই।
দেবমাল্য পরেছেন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি
সোনার গয়নায় কিছুটা অ্যান্টিক ফিনিশ। টিকলি, সিঁথিপাটি, ট্র্যাডিশনাল ডিজাইনের এক্সটেনশন দেওয়া চোকার, ঝুমকা আর টানা নথ পরেছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী।
মালাবদলের মজার মুহূর্তে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন এই নতুন দম্পতি
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ২০
