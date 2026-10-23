জন্মদিনে দেখে নিন চিরহরিৎ মালাইকার সেরা বোল্ড লুক

সাহসী সাজপোশাক, আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি আর নিজস্ব ফ্যাশনবোধ—মালাইকা অরোরাকে ঘিরে আলোচনা যেন থামেই না। কখনো প্রশংসা, কখনো সমালোচনা; বয়সকেন্দ্রিক কটাক্ষও সামলাতে হয় তাঁকে। তবু নিজের স্টাইলেই বারবার নজর কাড়েন এই বলিউড তারকা। আজ মালাইকা অরোরার জন্মদিন। ১৯৭৩ সালের এই দিনে জন্ম নেওয়া মালাইকা ৫৩ তে পা দিলেন। তবে তাঁর ফিটনেস, গ্ল্যামার আর সাহসী ফ্যাশন দেখে বয়সের হিসাব মেলানো কঠিন। অবকাশযাপন, রেড কার্পেট কিংবা তারকাখচিত বলিউড পার্টি—সবখানেই তাঁর সাজপোশাক থাকে আলোচনায়। পেজ থ্রির হট টপিক বলা যায় তাঁকে। জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক এই বলি ডিভার এমনই কিছু নজরকাড়া ও ফ্যাশনেবল লুক।