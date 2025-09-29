নতুন আইটেম গানে রাশমিকার সাহসী লুক নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা

ভারতের আলোচিত তারকা অভিনেত্রীদের মধ্যে দক্ষিণের স্বপ্নের নায়িকা রাশমিকা মান্দানা অনেকটা এগিয়ে। ‘পুষ্পা’, ‘সীতা রামম’, ‘অ্যানিমেল’–এর মতো সুপারহিট বলিউড সিনেমার পর এবার তিনি আলোচনার তুঙ্গে তাঁর নতুন আইটেম গানের লুক নিয়ে।
হিন্দি হরর-অ্যাকশন-কমেডি ছবি ‘থাম্মা’র প্রতীক্ষিত আইটেম গান ‘তুম মেরে না হুয়ে’ আজ মুক্তি পেয়েছে। এর পর থেকেই ভক্তরা রাশমিকার এই নতুন লুকের ছবি শেয়ার করছেন।
গানটিতে রাশমিকার আবেদন, সৌন্দর্য ও ঝলমলে লাল-মেটালিক পোশাকের উপস্থিতি ফ্যানদের মন কেড়ে নিয়েছে। তাঁর লুক যেন পুরো গানের কেন্দ্রবিন্দু। ২ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের ভিডিওতে রাশমিকা ও আয়ুষ্মান খুরানার পারফরম্যান্সের সঙ্গে সাহসী স্টাইলিং দর্শকদের মনোযোগ আটকে দিয়েছে । লাল হট ব্রালেট, থাই-স্লিট স্কার্ট, ছেড়ে রাখা ঢেউখেলানো চুল, কানে ঝুলন্ত স্টেটমেন্ট দুল আর হাতে রতনচূর স্টাইলের ব্রেসলেট—সব মিলিয়ে রাশমিকার লুককে পর্দার অন্যতম ‘হটেস্ট লুক’ হিসেবে তুলে ধরেছেন ভক্তরা।
ফ্যানরা একমত, রাশমিকা ‘থাম্মা’র মাধ্যমে আরও একটি ব্লকবাস্টার উপহার দিতে চলেছেন। ইতিমধ্যে নিজের লুক ও পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি দর্শকের মন জয় করেছেন। এই গানের ঝলক যেন আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে, রাশমিকা মান্দানা শুধু দক্ষিণের নয়, গোটা ভারত ও পর্দা কাঁপানো এক সত্যিকারের স্টাইল আইকন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম