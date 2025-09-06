নজরকাড়া পার্লকোর লুকে পুতুল-পুতুল অনন্যা

হলিউড থেকে শুরু করে বলিউড তারকাদের মধ্যেও পার্লকোর ফ্যাশন ট্রেন্ড ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। মূলত পার্ল বা মুক্তাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেই এই ট্রেন্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্যাশনের এক অনন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসা মুক্তা, আজকের ফ্যাশন ভুবনে তারকাদের হাত ধরে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বলিউডের বিভিন্ন তারকা পার্লকোর থিমে নজর কাড়লেও অনন্যা পান্ডের সাম্প্রতিক লুক সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে যেন।
স্টাইলিশ এবং মিষ্টি এই জেন–জি তারকার ছবিগুলো ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে ভাইরাল।
জিকিউ বেস্ট ড্রেসড ২০২৫–এর বিশেষ আসরে অনন্যার পরা ড্রেসটি ছিল সবার জন্য চমক। একনজরে দেখে মনে হবে, মিনি ড্রেসটিতে নিখুঁতভাবে বসানো ছোট-বড় নানা আকৃতির মুক্তা যেন নিজের আলো ছড়াচ্ছে।
অনন্যা এই আউটফিটের সঙ্গে জুয়েলারি রেখেছেন মিনিমাল। শুধু কানে পরেছেন ডায়মন্ডের স্টেটমেন্ট দুল। আর এক হাতে পরেছেন পেঁচিয়ে রাখা মুক্তার ব্রেসলেট।
তাঁর মিনিমাল মেকআপে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ আমেজ। আর হেয়ারস্টাইলে ছিল স্লিক জেল বান। সব মিলিয়ে কোনো রকম বাড়াবাড়ি নেই তাঁর এই লুকে। বরং পার্লকোর থিমকে তিনি যথাযথভাবে নিজের স্টাইলে ফুটিয়ে তুলেছেন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম