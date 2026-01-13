বলিউডের সদ্য কৈশোর পেরোনো ইট গার্লের হলিউড চার্ম, দেখুন তাঁর রেড হট লুকের ৭টি ছবি
বলিউডের সদ্য কৈশোর পেরোনো ইট গার্লের হলিউড চার্ম, দেখুন তাঁর রেড হট লুকের ৭টি ছবি

বলিউডের এই সময়ের ইট গার্ল কে? 'ধুরন্ধর' সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করা সারা অর্জুন ছাড়া কোনো নাম মনেই আসবে না আপনার। শিশুশিল্পী থেকে জাদরেল সব অভিনেতাদের মাঝে টেক্কা দিয়ে অভিনয় করে আর নিজের জাদু ছড়িয়ে ধুরন্ধর-এ সকলের নজর কেড়েছেন মাত্র বিশ বছরের এই অভিনেত্রী। এদিকে পর্দার বাইরে তাঁর নানা লুক দেখে চোখ ফেরানো দায়। সম্প্রতি সারা দেখা দিয়েছেন লাল ড্রেসের আবেদনময় লুকের এক ফটোশুটে। ছবিগুলো দেখলে হঠাৎ ক্ল্যাসিক হলিউড চার্ম অনুভব করতে বাধ্য আপনি। এরপরই বুঝতে পারবেন, ব্রেথ টেকিং এই সাজপোশাকে দেখা যাচ্ছে সারা অর্জুনকে। চলুন আর দেরি না করে দেখে আসি এই লুকের যত ছবি।

লাল হল্টারনেক বডিকন ড্রেস পরেছেন সারা অর্জুন।সামনের দিকে আছে গোলাপ ফুলের আদলে এমবেলিশমেন্ট
ডিপ ভি নেক ডিজাইন এক্সট্রিমই বলা যায়। এতেই এসেছে সুপার বোল্ড লুক
ব্যাকলেস ড্রেস দারুণ মানিয়েছে সারার নিখুঁত ফিগারে
পুরো ড্রেসে রুশিং টেকনিকে গ্যাদারড ফেব্রিক ব্যবহার করা হয়েছে
মেসি বান হেয়ারস্টাইল দেখা যাচ্ছে সারার লুকে। ব্যাংস রেখেছেন কিছু তিনি এলোমেলো করে
মেকওভার যথেষ্ট মিনিমাল। আছে ন্যুড লিপস আর নাটকীয়তা বিবর্জিত চোখের সাজ। লাল ড্রেসই সে কাজ করে দিচ্ছে
লাল চেরির স্বাদ নিচ্ছেন আবেদনময় পোজে বলিউডের এই বিশ বছর বয়সী ইট গার্ল
ভিনটেজ ব্যাকগ্রাউন্ড আর ডার্ক মুডের লাইটিং এই ছবিগুলোতে এনেছে ক্ল্যাসিক হলিউড চার্ম
ভিনটেজ ব্যাকগ্রাউন্ড আর ডার্ক মুডের লাইটিং এই ছবিগুলোতে এনেছে ক্ল্যাসিক হলিউড চার্ম

ছবি: সারা অর্জুনের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০৩: ০০
