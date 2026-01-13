বলিউডের সদ্য কৈশোর পেরোনো ইট গার্লের হলিউড চার্ম, দেখুন তাঁর রেড হট লুকের ৭টি ছবি

বলিউডের এই সময়ের ইট গার্ল কে? 'ধুরন্ধর' সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করা সারা অর্জুন ছাড়া কোনো নাম মনেই আসবে না আপনার। শিশুশিল্পী থেকে জাদরেল সব অভিনেতাদের মাঝে টেক্কা দিয়ে অভিনয় করে আর নিজের জাদু ছড়িয়ে ধুরন্ধর-এ সকলের নজর কেড়েছেন মাত্র বিশ বছরের এই অভিনেত্রী। এদিকে পর্দার বাইরে তাঁর নানা লুক দেখে চোখ ফেরানো দায়। সম্প্রতি সারা দেখা দিয়েছেন লাল ড্রেসের আবেদনময় লুকের এক ফটোশুটে। ছবিগুলো দেখলে হঠাৎ ক্ল্যাসিক হলিউড চার্ম অনুভব করতে বাধ্য আপনি। এরপরই বুঝতে পারবেন, ব্রেথ টেকিং এই সাজপোশাকে দেখা যাচ্ছে সারা অর্জুনকে। চলুন আর দেরি না করে দেখে আসি এই লুকের যত ছবি।
ছবি: সারা অর্জুনের ইন্সটাগ্রাম