জেন-জি ফ্যাশনিস্তাদের অনুপ্রেরণা: তাসনিয়া ফারিণের ভাইরাল লুক

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। সাবলীল অভিনয় আর মিষ্টি হাসিতে ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে। তাঁর সাদামাটা সাজ, সাধারণ পোশাক আর ন্যাচারাল লুক বরাবরই দর্শকদের পছন্দের তালিকায়। তবে পশ্চিমা পোশাকে ধরা দিলেই যেন একেবারে অন্য রকম মোহ ছড়িয়ে দেন তিনি। ধীরে ধীরে খোলস ভেঙে এখন এক নতুন রূপে ধরা দিচ্ছেন অভিনেত্রী। যেন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল!
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ওয়েস্টার্ন আউটফিটে তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন আরও বেশি কনফিডেন্ট, বোল্ড আর ক্যারিশম্যাটিক।
ফারিণ পরেছেন সাদা রিবড নিট টপ। এর সঙ্গে জুটি বেঁধেছে কালো লেদার মিনি স্কার্ট। কোমরে সোনালি চেইন-বেল্টটি লুকে এনেছে ফিউশন গ্ল্যাম—একদিকে রেট্রো ভাইব, অন্যদিকে সমকালীন ট্রেন্ডের ছোঁয়া।
লুকটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক তার গোল্ড অ্যাকসেসরিজ। গলায় কয়েক লহরের সোনালি চাংকি নেকপিস পড়েছেন অভিনেত্রী। ফুলস্লিভ সাদা টপের সঙ্গে হাতে সোভা পাচ্ছে সোনালি ঘড়ি আর নানা ডিজাইনের স্টেটমেন্ট আংটি। মেকআপে অরা বিউটি লাউঞ্জে ভরসা রেখেছেন অভিনেত্রী।
স্মোকি আই লুকের সঙ্গে ন্যুড পিংক লিপকালার, গালে হালকা ব্লাশ ও ডিউই ফিনিশ স্কিন মেকআপে তার গ্লো আরও বেড়ে গিয়েছে যেন। চুলে রাখা হয়েছে প্রাকৃতিক আমেজ। সব মিলিয়ে এই লুক হতে পারে জেন-জি ফ্যাশনিস্তাদের অনুপ্রেরণা।
ছবি: আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলাম