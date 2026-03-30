টেইলর সুইফট থেকে রাশমিকা: তারকারা বেছে নিচ্ছেন সুপারট্রেন্ডি রং সি-ফোম গ্রিন
হাইলাইটার সবুজকে ছাপিয়ে ফ্যাশনে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে নতুন রং—সিফোম সবুজ। যা সিফোম গ্রিন নামেই পরিচিত। সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার মতো হালকা, স্বচ্ছ আর ফ্রেশ এই শেড শুধু চোখকে আরাম দেয় না, বরং আধুনিকতা ও এলিগ্যান্সের নিখুঁত সংমিশ্রণও তুলে ধরে। খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, আবার ফ্যাকাশেও নয়—মাঝারি টোনের এই রং নিজেই এক আলাদা আবেদন তৈরি করে। প্রথমে সিফোম গ্রিন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ইন্টেরিয়র ডিজাইনে—দেয়াল, সোফা, বিছানার চাদর, এমনকি পিন্টারেস্টে যোগ্য ঘর সাজানোর জন্যও। কিন্তু এবার মার্কিন ফ্যাশন ডিজাইনার ক্রিশ্চিয়ান ভিনসেন্ট সিরিয়ানো ও গুচির মতো ব্র্যান্ডের বড় ডিজাইনারদের হাত ধরে সিফোম সবুজ ধীরে ধীরে আমাদের পোশাকের দুনিয়াতেও জায়গা করে নিচ্ছে। এমনকি অনেক তারকা বিশেষ অনুষ্ঠান বা পার্টি লুকে এই রংকে বেছে নিচ্ছেন। ছবির গল্পে দেখে আসি প্রিয় তারকাদের লুক...

এ বছরের প্রথম রেড কার্পেট লুকে হাজির হয়েছেন মার্কিন পপ তারকা টেইলর সুইফট। তিনি পরেছিলেন সিফোম গ্রিন জিপ-আপ কোরসেট টপের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচিং মিনি স্কার্ট।
আর এদিনের বিশেষত্ব ছিল তাঁর সিগনেচার লাল ঠোঁটের লুক না থাকা। ফ্যানদের নজর ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে টেইলরের হালকা, মিনিমাল মেকআপের সঙ্গে নতুন শেডের সমন্বয়, যা তাঁর ফ্যাশন সেন্সকে এক নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছে।
সম্প্রতি চেন্নাইয়ের এক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছিলেন এই সুন্দর সিফোম গ্রিন রঙের শাড়িটি। সূক্ষ্ম ফ্লোরাল এমব্রয়ডারিতে সাজানো এই শাড়ি তাঁর লুকে তৈরি করেছে যেন এক স্বপ্নময় আবহ।
ব্লাউজেও এসেছে সমসাময়িক টুইস্ট—ম্যাচিং সিল্কের স্লিভলেস ব্লাউজ, ডিপ নেকলাইন, ফ্রন্ট-ওপেন কাট—শাড়ির সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যালান্স করছে। গয়নায় আর মেকআপেও পরিমিতির সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে আলিয়ার লুকে।
ভারতীয় ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির কাস্টম সিফোম গ্রিন লেহেঙ্গায় কারিনা কাপুর। সুইটহার্ট নেকলাইনের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ টপের সঙ্গে ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি ও সাদা ক্রিস্টাল বসানো মেরমেইড স্টাইল স্কার্ট পরেছেন সুন্দরী।
জুটি হয়েছে একই রঙের শিয়ার ওড়না। নায়িকার গলায় শোভা পাচ্ছে আনকাট ডায়মন্ড ও পান্নার তৈরি স্টেটমেন্ট চোকার।
দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর এই লুক এককথায় চোখজুড়ানো। তিনি পরেছেন একটি সুন্দর ঐতিহ্যবাহী সিল্কের শাড়ি, যার ওপর সোনালি পলকা ডট প্রিন্ট ও সূক্ষ্মভাবে সজ্জিত সোনালি বর্ডার আছে। শাড়ির সঙ্গে জুটি হয়েছে একই রঙের ভিনটেজ স্কয়ার নেকলাইনের ব্লাউজ।
মিনিমাল সাজ, স্টোনের চোকার নেকপিস ও দুল তাঁর লুককে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
জেন-জির অভিনেত্রী খুশি কাপুরের লুক একেবারে নজরকাড়া। তিনি পরেছেন ভারতীয় ডিজাইনার মানিশ মালহোত্রার ঝলমলে সিফোম গ্রিন শাড়ি।
টিস্যু ফ্যাব্রিকের এই শাড়ির বর্ডারে করা হয়েছে প্যাস্টেল পিঙ্ক ও পাউডার-ব্লু এমব্রয়ডারি, সঙ্গে সূক্ষ্ম ক্রিস্টাল ওয়ার্ক। লুকটি আরও পরিপূর্ণ করেছেন ম্যাচিং ক্রিস্টাল স্টাডেড ব্লাউজ ও ডায়মন্ড জুয়েলারি।
দক্ষিণ ভারতের বিনোদন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি, রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার বিয়ে সম্প্রতি ইন্টারনেটে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। উত্সবের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল নজরকাড়া, বিশেষ করে রাশমিকার সাজ-পোশাক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর আগে হলুদের অনুষ্ঠানে তাঁর ওয়ান শোল্ডার আউটফিটও ফ্যাশনিস্তা ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করেছিল।
তাঁর হলুদের লুক ছিল একটি সিফোম গ্রিন টপ ও স্কার্টের কম্বিনেশন, যা সূক্ষ্ম সবুজ ফ্লোরাল মোটিফ দিয়ে সাজানো।
প্রকাশ: ৩০ মার্চ ২০২৬, ০৪: ০০
