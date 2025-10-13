কালো শাড়িতে ইধিকার রাজকীয় আভা

ঢালিউডের সুপারস্টার শাকিব খানের বিপরীতে ‘প্রিয়তমা’ মুভিতে অভিনয় করে ভারতের ইধিকা পাল আমাদের সবার প্রিয় বনে গেছেন অনেক আগেই। শুধু অভিনয় আর রূপ নয়, ফ্যাশনবোধের জন্যও তিনি সমান প্রশংসিত। এথনিক পোশাকে যেমন তিনি আকর্ষণ কাড়েন, তেমনি ওয়েস্টার্ন লুকেও কম যান না। সাজ আর স্টাইলের প্রতি সচেতন এই নায়িকা সম্প্রতি ধরা দিয়েছেন কালো শাড়ির চোখধাঁধানো সাজে।
পরনে তাঁর কালো রঙের সিল্ক শাড়ি, সঙ্গে মেটালিক গোল্ড বর্ডার। শাড়ির পাড়ের জ্যামিতিক নকশা ও সূক্ষ্ম সোনালি কাজ পুরো লুকে এনে দিয়েছে রাজকীয় ছোঁয়া। এর সঙ্গে জুটি হয়েছে বোটনেকের স্লিভলেস ব্লাউজ।
ব্লাউজটির গলার অংশজুড়ে রয়েছে সোনালি জড়ি সুতার নিখুঁত এমব্রয়ডারি আর পেছনে আছে শিয়ার ফেব্রিক। এর ওপর সোনালি সিকুইনের কাজও চোখে পরার মতো।
শাড়ির ড্রেপিংও রাখা হয়েছে এমনভাবে, যেন ব্লাউজের আসল সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।মিডল বান হেয়ারস্টাইলে চুল বাঁধা হয়েছে। ন্যুড বেজ মেকআপ করেছেন ইধিকা, যা লুকে এনেছে মিনিমাল অথচ এলিগ্যান্ট আমেজ।
ন্যুড শেড লিপস্টিক আর কাজল কালো চোখে তাঁকে লাগছে অনন্য। মেকআপের মতো অলংকারের ক্ষেত্রেও মিনিমাল আমেজ ধরা পড়েছে তাঁর লুকে। শুধু কানে পরতে বেছে নিয়েছেন প্রজাপতি নকশার ইয়ার কাফ দুল।
সব মিলিয়ে ইধিকার এই লুক বেশ পছন্দ হয়েছে ফ্যাশনিস্তা ভক্তদের।
ছবি: ইধিকার ইন্সটাগ্রাম