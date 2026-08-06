এআই বিতর্কে তোলপাড় ‘জুগনি’, জ্যাকুলিনের সাহসী ফ্যাশনও এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকেই ভিডিওটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলতে থাকে। কেউ নির্মাতাদের দায়ী করেন, আবার অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, আদৌ ভিডিওটি সত্যি ছিল নাকি প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। পরে নির্মাতারা বিতর্কিত অংশটি ঝাপসা করে দেন বা সম্পাদনা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ক্লিপটি ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন করে এআই-নির্ভর ভুয়া কনটেন্টের ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
তবে সেই বিতর্কে নতুন মোড় এনে গানের শিল্পী সোনু ঠুকরাল দাবি করেছেন, ভাইরাল হওয়া ক্লিপটি আসল নয়; এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে বিকৃত করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগও করেছেন।
বিতর্কের পাশাপাশি ফ্যাশনপ্রেমীদের নজর কেড়েছে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের সাহসী ও নাটকীয় স্টাইলিং। ''জুগনি'' ভিডিওতে তাঁকে একাধিক ভিন্নধর্মী লুকে দেখা গেছে, যেখানে লোকজ ঐতিহ্য, সমকালীন গ্ল্যামার এবং মঞ্চনির্ভর কস্টিউম ডিজাইনের দারুণ মিশেল ফুটে উঠেছে।
প্রথম লুকে জ্যাকুলিনকে দেখা যায় স্টোন, ক্রিস্টাল ও মেটালে সাজানো একটি ঝলমলে করসেট ব্লাউজে। এর সঙ্গে রয়েছে বেগুনি, নীল ও লাল রঙের পপ ডিজাইনের স্কার্ট। হাতে উজ্জ্বল নীল ও লাল চুড়ি, আর পেছনে ফুল দিয়ে সাজানো সিংহাসনের মতো সেট। সব মিলিয়ে পুরো লুকটি যেন লোকজ উৎসব আর পপ ফ্যাশনের এক ড্রামাটিক সংমিশ্রণ।
দ্বিতীয় লুকে লাল ও মেরুনের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকে আধুনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সিল্ক কাপড়ে তৈরি করসেট স্টাইলের ব্রালেটের সঙ্গে ড্রেপ করা নিচের অংশ, গলায় ভারী চোকার ও স্তরযুক্ত হার, আর লম্বা বেণি।
সব মিলিয়ে রাজস্থানি ঐতিহ্য নতুন ভাষায় ধরা দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পোশাককে আধুনিক সিলুয়েটে উপস্থাপনের এই প্রয়াস ভিডিওটির অন্যতম আকর্ষণ।
তৃতীয় লুকে দেখা যায় একেবারে ভিন্ন রূপ। সবুজ, গোলাপি ও সোনালি রঙের ঘেরওয়ালা স্কার্টের সঙ্গে রঙিন সূচিকর্ম করা ব্রালেট, কোমরে ধাতব অলংকার, হাতে ভারী গয়না এবং উঁচু হিল। পুরো স্টাইলিংয়ে রয়েছে বোহেমিয়ান আবহ। সেট ডিজাইন ও স্টাইলিং মিলিয়ে এই অংশটি ভিডিওকে দিয়েছে সিনেম্যাটিক মাত্রা।
মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশের পর থেকেই দর্শকদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ইউটিউবে ভিডিওটি ইতোমধ্যে কয়েক কোটি ভিউ অতিক্রম করেছে এবং গানটি দ্রুতই ট্রেন্ডিং তালিকায় জায়গা করে নেয়। তবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বিতর্কও সমানতালে বেড়েছে। একদিকে দর্শকদের একটি অংশ জ্যাকুলিনের সাহসী ফ্যাশন, কোরিওগ্রাফি ও ভিজ্যুয়াল নির্মাণের প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে ভাইরাল ক্লিপ ঘিরে সমালোচনার ঝড়ও থামেনি।
এখন সবার নজর তদন্তের ফলাফলের দিকে। সত্যিই যদি ভাইরাল ভিডিওটি এআই প্রযুক্তি দিয়ে বিকৃত করা হয়ে থাকে, তাহলে এটি শুধু একজন তারকার ভাবমূর্তির প্রশ্ন নয়; বরং ডিজিটাল যুগে ভুয়া ভিডিও ও কনটেন্ট কত দ্রুত মানুষের ধারণা বদলে দিতে পারে, সেই বাস্তবতাও আবার সামনে নিয়ে আসে।
আর সেই কারণেই ''জুগনি'' এখন শুধু একটি জনপ্রিয় গান নয়, বরং ফ্যাশন, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল নৈতিকতা তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে আলোচনায় এনে দেওয়া একটি আলোচিত ঘটনা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম