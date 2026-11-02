দিনে একবার খাবার, জিমে মাত্র ৩০ মিনিট: ৬১ বছরের ফিট শাহরুখের ফিটনেস রুটিন

২০২৪ সালে ‘দ্য গার্ডিয়ান’–কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনযাপন ও শরীরচর্চার অভ্যাস নিয়ে কথা বলেছিলেন এই অভিনেতা। তাঁর সেই কথার পাশাপাশি ২০১৬ সালের আরেকটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছিল খাবারের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিও। শাহরুখের ৬১তম জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে খাবার ও শরীরচর্চার অভ্যাস ধরে রাখেন তিনি।
শুনতে অবাক লাগলেও শাহরুখ জানিয়েছিলেন, সাধারণত দিনে একবারই খাবার খান তিনি। তবে এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস; ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে এমন করেন না। খাবারের ব্যাপারে খুব বেশি আয়োজন বা বৈচিত্র্যও পছন্দ করেন না অভিনেতা।
২০১৬ সালে রেডিও জকি দেবাঙ্গনার সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের ডায়েট নিয়ে কথা বলেছিলেন শাহরুখ। জানিয়েছিলেন, সাধারণত তাঁর খাবারের তালিকায় থাকে স্প্রাউটস, গ্রিলড চিকেন, ব্রকলি এবং কখনো কখনো অল্প পরিমাণ ডাল। বছরের পর বছর ধরে প্রায় একই ধরনের খাবার খেয়ে আসছেন তিনি। বাড়তি স্ন্যাকস খাওয়ার অভ্যাসও নেই।
তবে খাবার নিয়ে খুব কড়া নিয়ম মেনে চলেন না শাহরুখ। বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত থাকলে বিরিয়ানি, লাচ্ছি কিংবা ঘি দিয়ে তৈরি নানা পদও উপভোগ করেন। তাঁর ভাষায়, সাধারণ ও ঘরোয়া খাবারের প্রতিই স্বাভাবিকভাবে বেশি ঝোঁক তাঁর; জমকালো বা অতিরিক্ত আয়োজনের খাবার খুব একটা পছন্দ নয়।
শরীরচর্চার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে কাটান না শাহরুখ। ‘দ্য গার্ডিয়ান’–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, দিনে প্রায় ৩০ মিনিট জিমে ব্যায়াম করেন তিনি। কাজের ব্যস্ততা ও শুটিংয়ের সময়সূচির সঙ্গে মিলিয়েই শরীরচর্চার সময় বের করে নেন।
তবে তাঁর ঘুম ও কাজের রুটিন বেশ অস্বাভাবিক। শাহরুখ জানিয়েছিলেন, সাধারণত ভোর পাঁচটার দিকে ঘুমাতে যান। শুটিং থাকলে সকাল নয়টা বা দশটার দিকে ঘুম থেকে ওঠেন। আবার কখনো রাত দুইটার দিকে বাড়ি ফিরে গোসল সেরে ঘুমানোর আগে ব্যায়াম করেন।
শাহরুখের ফিটনেস রুটিন শুনলে মনে হতে পারে, খুব কম সময়েই শরীরের যত্ন নেওয়া সম্ভব। তবে তাঁর এই অভ্যাসের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতা, কাজের ধরন এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সমন্বয়। সিনেমার প্রয়োজনে আলাদা প্রশিক্ষক ও ফিটনেস টিমের সহায়তাও নেন তিনি।
তাঁর খাবার ও শরীরচর্চার অভ্যাসের কথা জানা যায় কয়েক বছর আগের সাক্ষাৎকার থেকে। তাই এগুলোকে তাঁর বর্তমান রুটিনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। আর দিনে একবার খাবার খাওয়া বা অনিয়মিত সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস সবার জন্য উপযোগী, এমনটিও নয়। ব্যক্তির বয়স, শারীরিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার, ঘুম ও ব্যায়ামের রুটিন আলাদা হতে পারে।
তবে শাহরুখের দীর্ঘদিনের একটি অভ্যাস স্পষ্ট। নিজের শরীরের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মিত থাকার চেষ্টা করেন তিনি। পর্দায় তাঁর ফিটনেসের ঝলক সেই চর্চারই অংশ।