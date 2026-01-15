রাকুল প্রীত সিংয়ের ব্ল্যাক-অ্যান্ড-গোল্ড স্টাইল স্টেটমেন্ট

ছবিতে রাকুল প্রীত সিংকে দেখা যায় একটি ডিপ ব্ল্যাক বেসের এমব্রয়ডারি করা সেটে। লুকটির মূল আকর্ষণ হলো ব্রালেট-স্টাইল ব্লাউজটি, যেখানে পাতার মোটিফে সূক্ষ্ম সোনালি থ্রেডের কাজ পোশাকটিকে দিয়েছে বিলাসী অনুভূতি।
ডিপ নেকলাইন ও আধুনিক কাট ব্লাউজটিকে করেছে সাহসী কিন্তু রুচিশীল। এর সঙ্গে পরা হাই-ওয়েস্টেড ফ্লেয়ার্ড লেহেঙ্গায় একই ধরনের সোনালি লিফ প্যাটার্নের এমব্রয়ডারি, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে একটানা ভিজ্যুয়াল ফ্লো।
এই সেটের ওপর রাকুল পরেছেন একটি লং, ওপেন-ফ্রন্ট জ্যাকেট। হালকা শিমারি ফেব্রিকে তৈরি এই জ্যাকেটটিতে রয়েছে জ্যামিতিক ও ভার্টিক্যাল টেক্সচার, যা তাঁর গড়নকে আরও লম্বা ও সুঠাম করে তুলেছে।
কাঁধের হালকা স্ট্রাকচার পোশাকে যুক্ত করেছে আধুনিক পাওয়ার ড্রেসিংয়ের ছোঁয়া—যেখানে ঐতিহ্য আর সমসাময়িক ফ্যাশন একসঙ্গে ধরা দিয়েছে।
গয়নার ক্ষেত্রেও রাকুল প্রীত সিং বেছে নিয়েছেন স্টেটমেন্ট স্টাইল। পান্না রঙের পাথর আর মুক্তার সংমিশ্রণে তৈরি ভারী চোকার ও লেয়ার্ড নেকলেস লুকটিকে করেছে আরও রাজকীয়। ম্যাচিং রিং ও ব্রেসলেট পুরো স্টাইলিংকে দিয়েছে পরিপূর্ণতা।
মেকআপে ছিল সফট গ্লো—নিউড লিপস, হালকা শিমারি আইশ্যাডো ও ডিফাইন্ড চোখ, যা পোশাকের জাঁকজমককে ছাপিয়ে না গিয়ে বরং ভারসাম্য বজায় রেখেছে। চুল হালকা মেসি আপডো স্টাইলে বাঁধা, যাতে গয়না ও নেকলাইনের কাজ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
রাকুল প্রীত সিংয়ের এই লুক আবারও প্রমাণ করে, ভারতীয় অনুপ্রাণিত পোশাক মানেই শুধু ঐতিহ্যবাহী নয়—সঠিক ডিজাইন ও আধুনিক সিলুয়েটে তা হয়ে উঠতে পারে সাহসী, এলিগ্যান্ট ও সময়োপযোগী।
বিয়ের রিসেপশন, উৎসব কিংবা বিশেষ সন্ধ্যার জন্য ব্ল্যাক-অ্যান্ড-গোল্ড এই ধরনের সেট নিঃসন্দেহে একটি স্টাইলিশ ও আত্মবিশ্বাসী ফ্যাশন চয়েস।