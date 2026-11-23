জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীকে এমন বোল্ড লুকে খুব কমই দেখা যায়। কিছুটা ডার্ক ও হুইমজিকাল এই ছবিগুলো তাই অবাক করার মতোই। বেশিরভাগ সময় স্নিগ্ধতা ছড়ান তিনি সাজপোশাকে। আভিজাত্যময় গ্ল্যাম লুকেও দেখা দেন। তবে লেদার জ্যাকেট, হুইমজিকাল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়েট হেয়ার আর ব্লারি ফটোগুলো জিটিএ ক্যারেক্টার লুসিয়া কামিনোসের আদলে তাঁর অন্য এক রূপ উপস্থাপন করেছে ভক্তদের সামনে। এখন বিশ্বজুড়ে জিটিএ-৬ নিয়ে উন্মাদনার মাঝে মেহজাবীনের এই ভাইস সিটি ভাইবসের ট্রেন্ডি ফটোশুট অত্যন্ত নজর কেড়েছে সকলের।
ছবি: মেহজাবীনের ইন্সটাগ্রাম
ফটোগ্রাফি: জুটন'স স্ন্যাপশট
মেকওভার: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার