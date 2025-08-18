দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে তুমুল আলোচনার মাঝেই রুক্মিণী মৈত্রর নতুন অর্জন

কিছুদিন ধরে টালিউডের একসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি দেব ও শুভশ্রীর রিইউনিয়ন আছে ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমা ধুমকেতু-র প্রচারণায় একসঙ্গে দেখা দিয়ে ও পারফর্ম করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই দুই প্রাক্তন। আর স্বাভাবিকভাবেই দেবের বর্তমানের বহুদিনের প্রেমিকা, অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রর নাম বারবার আসছে মিডিয়ায়। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতির মাঝেই ভারতের অন্যতম শীর্ষ সোনা ও হীরার অলংকারের ব্র্যান্ড ‘মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস’-এর নতুন মুখ হয়েছেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্র্যান্ডের গয়না পরে এক ঝলমলে ফটোশুটের ছবি শেয়ার করেছেন রুক্মিণী, যা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে সবার।
বাংলা ছবির নায়িকা হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজের অবস্থান মজবুত করেছেন তিনি। এবার কারিনা কাপুর, আলিয়া ভাটের পাশে জায়গা করে নিলেন আরও এক মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকায়—ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। পশ্চিমবাংলা থেকে প্রথমবারের মতো রুক্মিণী মৈত্রই হয়ে উঠলেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ সোনা ও হীরার অলংকারের ব্র্যান্ড মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের মুখ। এই অর্জনকে তিনি নিজের ভক্তদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উৎসর্গ করেছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্র্যান্ডের গয়না পরে শেয়ার করা তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশুটও নজর কেড়েছে সবার। হালকা সোনালি রঙের সি-থ্রু শাড়িতে রুক্মিণী ধরা দিয়েছেন এক রাজকীয় আবহে।
শাড়িজুড়ে ছড়িয়ে আছে ফ্লোরাল সিকুইনের ঝলক, আর সঙ্গে মানানসই সিকুইনসজ্জিত ডিপ-নেক ব্লাউজ। ব্যাকলেস ব্লাউজের হাতায় ফেদার ডিটেইল এনে দিয়েছে আলাদা স্টাইলিশ টাচ। গলায় মালাবারের ঝলমলে ডায়মন্ড নেকপিস, কানে দুল, হাতে আংটি আর ব্রেসলেট—সব মিলিয়ে ঝলমলে সোনালি শাড়ির সঙ্গে গয়নার মেলবন্ধন একেবারেই পারফেক্ট।
খোলা চুল আর ন্যাচারাল গ্লো মেকআপে রুক্মিণীর আবেদন যেন আরও দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে।
৩৪ বছর বয়সী রুক্মিণী মৈত্র কেবল অভিনেত্রীই নন, সমানভাবে একজন স্টাইল আইকনও। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মডেলিং শুরু করলেও বড় পর্দায় অভিষেক হয় অনেক পরে, ২০১৭ সালে। এর পর থেকে একের পর এক ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন তিনি। প্রতিবারই দর্শক মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি ও নতুন লুক দেখে।
পর্দার বাইরে ফ্যাশন শো, ফটোশুট কিংবা বিশেষ আয়োজনে রুক্মিণীর উপস্থিতি সব সময়ই আলাদা মাত্রা যোগ করে। মডেল হিসেবে তাঁর যাত্রা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে দেশ–বিদেশের শীর্ষ ব্র্যান্ড ও ম্যাগাজিনের কভারে। রিলায়েন্স, ল্যাকমে, ভোডাফোন, সানসিল্ক, প্যারাসুট, টাইটান, টাটা টি, রাডো, হার্পারস বাজার, ফেমিনা, রয়েল স্ট্যাগের মতো জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।
একই সঙ্গে পিসি চন্দ্র, ভীমা জুয়েলার্স, আজভা, সেনকো গোল্ডের মতো নামকরা জুয়েলারি ব্র্যান্ডের মুখ হয়েছেন। এ ছাড়া মাসাবা গুপ্তা, অনিতা ডোংরে, সুনীত ভার্মা, দেবর নীলের মতো ভারতের নামী ডিজাইনারদের শো স্টপার হয়ে একের পর এক র্যাম্প মাতিয়েছেন। ফলে, একদিকে সিনেমার নায়িকা হিসেবে, অন্যদিকে ফ্যাশন দুনিয়ার উজ্জ্বল তারকা হিসেবে রুক্মিণী মৈত্র আজ সমানভাবে সফল ও স্বীকৃত।
ছবি: রুক্মিণী মৈত্রর ইন্সটাগ্রাম