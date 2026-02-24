শিশুশিল্পী থেকে বলিউড স্টার: সোশ্যাল মিডিয়ায় কে এই ভাইরাল সুন্দরী

মাত্র ২০ বছর বয়সেই অভিনয় ও ফ্যাশন সেন্স—দুই দিকেই প্রশংসা কুড়াচ্ছেন সারা অর্জুন। দক্ষিণি সিনেমার ডাকসাইটে শিশুশিল্পী হিসেবে ক্যামেরার সামনে এসেছিলেন দেড় বছরের বয়সে, আর মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই সেঞ্চুরি করেছিলেন বিজ্ঞাপনচিত্রে। একসময় তিনিই ছিলেন ভারতের সবচেয়ে দামি শিশুশিল্পী। কৈশোরে ছোট পর্দার পাশাপাশি দক্ষিণের বড় বড় সিনেমায় নজর কেড়েছেন সারা। এরপর বলিউডে পদার্পণ—রণবীর সিংয়ের সঙ্গে রোমান্স করতে দেখা গেছে তাঁকে নতুন সিনেমা ধুরন্ধর-এ। সারা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল, আর ভক্তরা যেন প্রতিটি পদক্ষেপ নজরদারি করে চলেছেন তাঁর। বিভিন্ন ফ্যাশন লুকে অভিনেত্রী যে স্টাইলিশ ও আত্মবিশ্বাসী, তা প্রতিটি ছবিতেই ফুটে ওঠে। চলুন, নানা লুকে দেখি বলিউডের এই উঠতি সুন্দরীকে।