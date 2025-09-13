ও কেন এত সুন্দরী হলো: গোল্ডেন টাচের লুকে মন কাড়লেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী
ও কেন এত সুন্দরী হলো: গোল্ডেন টাচের লুকে মন কাড়লেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী

ও কেন এত সুন্দরী হলো? ওমনি করে ফিরে তাকাল। দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই। মান্না দে-র এই বিখ্যাত গানটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সুন্দরী অভিনেত্রী সারিকা সাবাহ-র চোখজুড়ানো গোল্ডেন টাচের লুক দেখে। শাড়ি থেকে শুরু করে ব্যাগ, নজরকাড়া গয়না আর মেকওভারেও দেখা যাচ্ছে সোনালির আভা। সম্প্রতি ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে এই ঝলমলে লুকে দেখা যায় তাঁকে।ড্যাজলিং

সোনালির আভায় এমন এক চোখজুড়ানো অনসম্বলে দেখা দিয়েছেন সুন্দরী অভিনেত্রী সারিকা সাবাহ
ন্যুডরঙা সিল্ক ফেব্রিকের এই গোল্ডেন টাচের শাড়র বর্ডারে নজরকাড়া জরির কারুকাজ।
ছিমছাম ড্রেপিং পুরো লুকে এনেছে গোছানো ভাব। সারিকার চমৎকার ফিগারও ফুটে উঠেছে এতে
নজরকাড়া ডিপনেক ব্লাউজে ভরপুর কারুকাজ করা সোনালি জরি দিয়ে।
টেনে বাঁধা স্লিক স্টাইলের খোঁপায় সাদা গাজরা নজর কাড়ছে।
হাতে হালকা চুড়ি-আংটি ছাড়া গয়নার বেলায় এই বড় ঝোলানো স্টেটমেন্ট ঝুমকা বেছে নিয়েছেন সারিকা
ব্যাকলেস ব্লাউজের পেছনে স্ট্রিং-এর বদলে পার্লের ডিটেইলস সত্যিই চোখে পড়ার মতো। টেনে দেওয়া আইলাইনারের ড্রামাটিক চোখের সাজ, ছোট্ট লাল টিপ আর ন্যুড লিপসে মোহনীয় লাগছে সারিকাকে।
চমতকার সফট গ্ল্যাম মেকওভার, স্টেটমেন্ট গয়না আর সোনালি কারুকাজের ন্যুড ফেব্রিকের শাড়ি ব্লাউজে সারিকার গোল্ডেন টাচের লুকটি মুগ্ধ করেছে সবাইকে
ছবি: সারিকার ইন্সটাগ্রাম

ছবির কারিগর: পূর্ণ দাস

শাড়ি, ব্লাউজ ও ব্যাগ: বাঙাল

মেকওভার: মেকওভার ফিনেস

গয়না: ড্যাজলিং বাই নাফিসা

ভিডিওগ্রাফি: নূর ক্যাপচার্স

প্রকাশ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ০৯
