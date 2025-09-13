ও কেন এত সুন্দরী হলো: গোল্ডেন টাচের লুকে মন কাড়লেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী

ও কেন এত সুন্দরী হলো? ওমনি করে ফিরে তাকাল। দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই। মান্না দে-র এই বিখ্যাত গানটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সুন্দরী অভিনেত্রী সারিকা সাবাহ-র চোখজুড়ানো গোল্ডেন টাচের লুক দেখে। শাড়ি থেকে শুরু করে ব্যাগ, নজরকাড়া গয়না আর মেকওভারেও দেখা যাচ্ছে সোনালির আভা। সম্প্রতি ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে এই ঝলমলে লুকে দেখা যায় তাঁকে।ড্যাজলিং
ছবি: সারিকার ইন্সটাগ্রাম
ছবির কারিগর: পূর্ণ দাস
শাড়ি, ব্লাউজ ও ব্যাগ: বাঙাল
মেকওভার: মেকওভার ফিনেস
গয়না: ড্যাজলিং বাই নাফিসা
ভিডিওগ্রাফি: নূর ক্যাপচার্স