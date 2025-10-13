গুজরাটি হেরিটেজ লুকে আবেদন ছড়ালেন অনন্যা পান্ডে
গুজরাটি হেরিটেজ লুকে আবেদন ছড়ালেন অনন্যা পান্ডে

৭০তম হুন্ডাই ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫–এর রেড কার্পেটে ঝলমলে তারকাদের ভিড়ে অনন্যা পান্ডের লুক ছিল একেবারেই আলাদা। চেনা লুকের বাইরে গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন এক সাজ, যা একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক ফ্যাশনের মেলবন্ধন। রইল বিস্তারিত...

বাঁধনী সিল্ক আর পাটোলা করসেটের জাদু

গুজরাটের টেক্সটাইল ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতীয় ডিজাইনার আবু জানি ও সন্দীপ খোসলা অনন্যা পান্ডেকে সাজিয়েছেন এক অভিনব আউটফিটে।

তিনি পরেছিলেন ফিউশন স্টাইলে ড্রেপ করা বাঁধনী সিল্ক শাড়ি, যার কালো-লাল জ্যামিতিক বিন্দুতে ফুটে উঠেছে গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী টাই-ডাই শিল্পকলার নান্দনিকতা।

এর সঙ্গে গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী পাটোলা–অনুপ্রাণিত করসেট ব্লাউজ জুটি হয়েছে। এই স্ট্র্যাপলেস করসেটের নকশায় আবেদন ছড়াচ্ছে প্লাঞ্জিং সুইটহার্ট নেকলাইন। নানা রঙের বিউগল বিডসে সজ্জিত এই টপ অনন্যার লুকে ভাইব্রেন্ট আমেজ যোগ করেছে।

নিজের পরিচিত সাবলীল স্টাইল বজায় রেখে এই আউটফিটের সঙ্গে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন মিনিমাল অলংকার। পাটোলা-অনুপ্রাণিত স্টেটমেন্ট দুল পরেছেন কানে, যা করসেটের রঙিন মোটিফের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে গিয়েছে। হাতে শোভা পাচ্ছে স্টেটমেন্ট আংটি।

অনন্যার মেকআপেও ফুটে উঠেছে মিনিমাল আমেজ। চোখে কাজল, গালে হালকা ব্লাশ অন আর গ্লসি ন্যুড লিপকালারে সেজেছেন এই জেন-জি সুন্দরী। সবশেষে পরিপাটি হেয়ার বানে লুক হয়েছে সম্পূর্ণ।

আর অনন্যার এই নিখুঁত লুকের পেছনে যাঁর অবদান, তিনি হলেন ভারতের বিখ্যাত সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট অমি প্যাটেল।

ছবি: অনন্যার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ১৮
