বিশ্ব এইডস দিবসে একই মঞ্চে মালাইকা ও সানি লিওনি, ছবি ও ভিডিওতে দেখুন তাঁদের বোল্ড লুক

একই মঞ্চে যদি বলিউডের দুই বোল্ড ডিভা মালাইকা অরোরা আর সালি লিওনি মানেই একরাশ আবেদনময়তা আর তুমুল আলোচনা। আর এমনই একটি শো যদি করা হয় বিশ্ব এইডস দিবসের সচেতনতা ছড়াতে, তবে তা হয়ে ওঠে আরও বিশেষ।
মুম্বাইয়ে ২৯ নভেম্বর এই দিবস উপলক্ষে ভারতের সৃজনশীল ডিজাইনার অ্যাশলি রেবেলোর এক ঝলমলে ফ্যাশন ইভেন্টে দেখা গিয়েছে এমন বিরল ফ্যাশন মুহূর্ত। অত্যন্ত বোল্ড লুকে ততোধিক বোল্ড মেসেজ দিয়েছেন এই শোয়ের মঞ্চে মালাইকা ও সানি। আবেদনময় সিলোয়েটের মিনি ড্রেসে তাঁদের দুজনের লুক এখন বলিউডের টক অব দ্য টাউন।
মালাইকা স্পটলাইট নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন টকটকে লাল লুকে। তিনি কেন টাইমলেস রানওয়ে কুইন, তা বুঝিয়ে দিলেন এই ডিভা মঞ্চে পা রেখেই। সংক্ষিপ্ত, বডি হাগিং লাল মিনিড্রেসটি চকচকে ফেব্রিকের। সাইডে বোল্ড কাট আউট ডিজাইন আছে এতে। অনেকটা বাস্টিয়ার স্টাইলের স্ট্রাকচার্ড বডিস দেখা যাচ্ছে ড্রেসে। ড্রামাটিক লাল রোবের লেয়ারিং পুরো লুকে এনেছে অন্য মাত্রা।
অনুষঙ্গেও নজর কেড়েছেন পঞ্চাশ পেরোনো ছাইয়া ছাইয়া গার্ল। ফিউশন স্টাইল টিয়ারার মতো গোল্ডের হেডপিস পরেছেন তিনি।
লাল পয়েন্টেড হিলস দেখা যাচ্ছে পায়ে। মেকআপে গ্লোয়ি ফিনিশ। স্লিক আপডুর সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে গ্লসি লাল ঠোঁট।
সানি লিওনি অবশ্য বোল্ডনেসে ছাড়িয়ে গিয়েছেন স্পষ্ট স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। বিতর্কও হচ্ছে এ নিয়ে। ঝিকিমিকি সিলভার টপ আর নাটকীয় হট পিংক স্কার্টে এসেছেন তিনি মঞ্চে প্রথমে। এরপর সবাইকে চমকে দিয়ে এই আউটফিটের ভেতরের আরও বোল্ড লুক রিভিল করেন তিনি।
সিকুইন, আয়না আর পাথরখচিত ব্রালেট আর ম্যাচিং মিনি স্কার্টের লুকে সানির দিক থেকে চোখ ফেরানো দায়। তবে এখানেই সারপ্রাইজ শেষ হয়নি। বিশ্ব এইডস দিবসের সচেতনতার মূল প্রতিপাদ্য, নিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের প্রতীক কনডমের প্যাকেটের লাইন দৃশ্যমান স্কার্টের ওপরে। বোল্ড ডিভা সানি লিওনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই ক্যারি করেছেন এই মেসেজ।
বিশাল উঁচু সিলভার প্ল্যাটফর্ম হিলস দেখা যাচ্ছে সানির পায়ে। সিলভার চেইনের স্কার্ফ আছে স্টেটমেন্ট অনুষঙ্গ হিসেবে। ডিউ ফিনিশের মেকওভার, মেটালিক সিলভার আইশ্যাডো, ব্লাশড চিকবোন, আর ন্যুড লিপসে ভরপুর আকর্ষণ ছড়িয়েছেন তিনি মঞ্চে। চুলের স্লিক বানটিও মানিয়েছে খুব পুরো লুকের সঙ্গে।
