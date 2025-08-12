তিনিই এখন বলিউডের নতুন ক্রাশ, নানা লুকে দেখে নিন তাঁর ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

বলিউডের নতুন ন্যাশনাল ক্রাশ: সাইয়ারার অনীত পাড্ডার যত লুক
এই মুহূর্তে বলিউডের নতুন ন্যাশনাল ক্রাশ, ‘সাইয়ারা’ ছবির নায়িকা অনীত পাড্ডা। মাত্র ২২ বছর বয়সেই প্রথম ছবিতে বাজিমাত করেছেন এই তরুণী। চাঙ্কি পান্ডের ভাইপো ও অনন্যা পান্ডের ভাই আহান পান্ডের সঙ্গে তাঁর অনস্ক্রিন জুটি দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে। ছবির পরিচালক মোহিত সুরি নায়িকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে খুঁজেছিলেন একেবারে প্লাস্টিক সার্জারি বা ‘বোটক্স বিউটি’র বাইরে থাকা একটি ন্যাচারাল মুখ। অনীত একদম সে রকমই। ২০০২ সালে জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর অভিনয়যাত্রা। ২০২২ সালে ‘সালাম ভেঙ্কি’র মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হলেও সেখানে তাঁর স্ক্রিনটাইম ছিল কম। ২০২৪ সালে তিনি অভিনয় করেন অ্যামাজন প্রাইমের ওয়েব শো ‘বিগ গার্লস ডোন’ট ক্রাই’-এ, যেখানে ছিলেন পূজা ভাট ও রাইমা সেনের মতো তারকারা। তবে ২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘সাইয়ারা’ই তাঁর সাফল্যের আসল টার্নিং পয়েন্ট। ছবিটি রাতারাতি ঝড় তুলেছে বক্স অফিসে, আর অনীত পাড্ডা হয়ে উঠেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার হার্টথ্রব। লম্বা তালিকায় ভক্তদের ভালোবাসা, ইনবক্স ভর্তি প্রশংসা আর রিলস-কমেন্টে অনুরাগীদের প্রেমে হাবুডুবু—সব মিলিয়ে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে সুন্দরী আর মিষ্টি হাসির এই অভিনেত্রী বেশ স্টাইলিশ হলেও ইনস্টাগ্রামে ছবি আপলোড করেন খুবই কম। তাতেও কিন্তু ভক্তের সংখ্যা কমছে না, বরং বাড়ছে। তবে সিনেমার এই বিশাল সাফল্যের পর অনীত ইনস্টাগ্রামে একটি ধন্যবাদবার্তা লিখেছেন। পাশাপাশি তিনি শেয়ার করেছেন কিছু লুকের ছবি। অনীতের প্রতিটি লুকই এখন জেন-জিদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেখে আসি তাঁর লুকগুলো।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম