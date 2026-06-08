এবার ঈদের সিনেমার সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ গায়িকা থেকে নায়িকা হয়ে ওঠা এই আকর্ষণীয় ডিভা

এবার ঈদে কয়েকটি বৈচিত্র্যয় সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। প্রতিটি সিনেমাই আলাদা আলাদা ভাবে নজর কেড়েছে। প্রশংসিত হয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আলোচনা হয়েছে তাঁদের লুক নিয়ে। কিন্তু সত্যি বলতে, শাকিব খানের রকস্টার সিনেমায় দেখা পাওয়া এই গায়িকা থেকে নায়িকা হয়ে ওঠা ডিভাকেই বলা যায় সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ। তিনি আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সুনিধি নায়েক। বহুদিন ধরেই দাপটে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন সঙ্গীতের জগতে। তবে রকস্টারে একেবারেই অন্য রকম রহস্যময় ও আকর্ষণীয় এক আমেজের লুকে দেখা দিয়েছেন তিনি। তার ভাইব দেখা যাচ্ছে সুপরিচিত আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলাম (র্যাফ ক্লিক) এর তোলা চমৎকার ছবিগুলোতে। কভার শুটে তিনি যেন এক ভ্রুক্ষেপহীন রক চিক।