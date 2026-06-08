এবার ঈদের সিনেমার সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ গায়িকা থেকে নায়িকা হয়ে ওঠা এই আকর্ষণীয় ডিভা
লুক

এবার ঈদের সিনেমার সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ গায়িকা থেকে নায়িকা হয়ে ওঠা এই আকর্ষণীয় ডিভা

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এবার ঈদে কয়েকটি বৈচিত্র্যয় সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। প্রতিটি সিনেমাই আলাদা আলাদা ভাবে নজর কেড়েছে। প্রশংসিত হয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আলোচনা হয়েছে তাঁদের লুক নিয়ে। কিন্তু সত্যি বলতে, শাকিব খানের রকস্টার সিনেমায় দেখা পাওয়া এই গায়িকা থেকে নায়িকা হয়ে ওঠা ডিভাকেই বলা যায় সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ। তিনি আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সুনিধি নায়েক। বহুদিন ধরেই দাপটে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন সঙ্গীতের জগতে। তবে রকস্টারে একেবারেই অন্য রকম রহস্যময় ও আকর্ষণীয় এক আমেজের লুকে দেখা দিয়েছেন তিনি। তার ভাইব দেখা যাচ্ছে সুপরিচিত আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলাম (র‍্যাফ ক্লিক) এর তোলা চমৎকার ছবিগুলোতে। কভার শুটে তিনি যেন এক ভ্রুক্ষেপহীন রক চিক।

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র‍্যাফ ক্লিকের কভার গার্ল লুকে সুনিধি রীতিমতো চমকে দিয়েছেন আবেদনময়ী লুকে
র‍্যাফ ক্লিকের কভার গার্ল লুকে সুনিধি রীতিমতো চমকে দিয়েছেন আবেদনময়ী লুকে
কভার ডিজাইন জেসন ঢালী, ছবি: রফিকুল ইসলাম
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নীলের দুই শেড আর সাদার প্রিন্টেড ফেব্রিকের করসেট আর থাই স্লিট কালো স্কার্ট পরেছেন এই ডিভা
নীলের দুই শেড আর সাদার প্রিন্টেড ফেব্রিকের করসেট আর থাই স্লিট কালো স্কার্ট পরেছেন এই ডিভা
পোশাক: সেলিব্রিটি'স চয়েস, ছবি: রফিকুল ইসলাম
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হালকা মেকওভারে ন্যুড গোলাপি লিপস আর চোখে ফলস ঘন ল্যাশের সঙ্গে কিছুটা টেনে দেওয়া স্মাজড কাজলরেখা দেখা যাচ্ছে
হালকা মেকওভারে ন্যুড গোলাপি লিপস আর চোখে ফলস ঘন ল্যাশের সঙ্গে কিছুটা টেনে দেওয়া স্মাজড কাজলরেখা দেখা যাচ্ছে
মেকওভার: অরা বিউটি লাউঞ্জ, ছবি: রফিকুল ইসলাম
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ওয়েট লুকের হেয়ারস্টাইলে চার্ম ছড়াচ্ছেন সুনিধি
ওয়েট লুকের হেয়ারস্টাইলে চার্ম ছড়াচ্ছেন সুনিধি
মেকওভার: অরা বিউটি লাউঞ্জ, ছবি: রফিকুল ইসলাম
প্রকাশ: ০৮ জুন ২০২৬, ০২: ১১
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