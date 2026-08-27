শাড়ি থেকে স্ট্রিট-স্টাইল, প্রতিটি লুকেই মালাইকার সিগনেচার আত্মবিশ্বাস

মালাইকা অরোরার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে আলোচনা কখনই থামে না। কখনো তিনি হাজির হন গ্ল্যামারাস শাড়িতে, কখনো আবার একদম রিল্যাক্সড স্ট্রিট-স্টাইলে। সম্প্রতি এই দুই ধরনের লুকই একসঙ্গে ভাইরাল। একটি মেলবোর্নের রেড কার্পেট থেকে, আরেকটি হয়তো কোনো শুটিং সেট বা ক্যাজুয়াল আউটিং থেকে। দুটো লুকই প্রমাণ করে, মালাইকা যেখানেই যান, স্টাইল স্টেটমেন্টে রিজের সিগনেচার রেখেই যান।
মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ মালাইকা অরোরা হাজির হয়েছিলেন এক নজরকাড়া লুকে। উৎসবটি শেষ হয়েছে ২৩ আগস্ট। এর কয়েকদিন পর তাঁর স্টাইলিস্ট, ইনস্টাগ্রামে ছবিগুলো শেয়ার করেছেন। তাতেই সামনে এসেছে এই লুকের পুরো খুঁটিনাটি।
মালাইকা পরেছিলেন রোজরুম বাই ইশা জাজোদিয়ার তৈরি একটি শাড়ি-জ্যাকেট সেট। ঐতিহ্যবাহী শাড়ির ড্রেপকে তিনি রেড কার্পেটের জন্য একদম নতুন রূপ দিয়েছেন।
শাড়িটির রং ছিল সফট শ্যাম্পেন-গোল্ড। এতে ছিল সূক্ষ্ম লেসের কাজ আর একরঙা ফুলেল এমব্রয়ডারি। ফ্যাব্রিক ছিল সেমি-শিয়ার। প্লিটেড ড্রেপের কারণে পুরো লুকে এসেছিল গ্লামারাস মুভমেন্ট। ব্লাউজটি ছিল কোরসেট-স্টাইলের, যা শরীরের গঠন স্পষ্ট করে তুলেছিল। কোমরে ছিল চকচকে চওড়া একটি বেল্ট। এতে সিলুয়েট হয়ে উঠেছিল আরও নিখুঁত।
লুকের আসল হাইলাইট ছিল ফ্লোর-লেংথ জ্যাকেটটি। এটি পরা হয়েছিল কেপের মতো করে, কাঁধের ওপর দিয়ে। জ্যাকেটে ছিল প্যাডেড শোল্ডার। সঙ্গে ছিল টেক্সচার্ড এমব্রয়ডারি আর স্ট্রং ভার্টিকাল ডিটেইলিং। এই শার্প টেইলারিং লুকে যোগ করেছিল পাওয়ার-ড্রেসিংয়ের একটা ছোঁয়া। তবে শাড়ির রোমান্টিক আবেদন এতে এতটুকু কমেনি। পুরো লুক ছিল মনোক্রোম্যাটিক। তাই লেস, বিডওয়ার্ক আর শিমারের মতো আলাদা আলাদা টেক্সচারগুলো আলাদা করেই চোখে পড়েছে।
গয়নার জন্য মালাইকা বেছে নিয়েছিলেন সেভেন্থ অ্যাভিনিউ জুয়েলারি। তিনি একটি চোকারের সঙ্গে পরেছিলেন ডায়মন্ড নেকলেস। নেকলেসের সঙ্গে ছিল ড্রপ পেন্ডেন্ট। সঙ্গে ছিল স্টেটমেন্ট ইয়াররিং, স্ট্যাকড ব্রেসলেট আর আংটি। লুক সম্পূর্ণ করতে তিনি হাতে নিয়েছিলেন একটি ঝলমলে ওভাল ক্লাচ।
মেকআপে ছিল লুমিনাস স্কিন, কনট্যুরড গাল, ডিফাইনড ভ্রু আর স্মোকি আই। ঠোঁটে ছিল মিউটেড নুড শেড। চুল বাঁধা ছিল স্লিক বানে, যাতে গয়না আর জ্যাকেটের ডিটেইলিং থেকে দৃষ্টি না সরে।
মেলবোর্নের গ্ল্যামার থেকে একদম উল্টো দিকে, ভাইরাল হওয়া আরেকটি ভিডিওতে মালাইকাকে দেখা গেছে সম্পূর্ণ ক্যাজুয়াল এক মুডে। খোলা রাস্তায় হাঁটছেন তিনি, পরনে টকটকে লাল রঙের স্প্যাগেটি-স্ট্র্যাপ বডিস্যুট আর হাই-ওয়েস্ট ফ্লেয়ার্ড জিন্স।
গলায় ছিল চাংকি গোল্ড চেইন নেকলেস। হাতে ছিল গোল্ড ব্রেসলেট আর আংটি। চুল পেছনে টানটান করে বাঁধা। মেকআপে ছিল সফট কনট্যুর আর ন্যুড লিপ। মুখে হালকা হাসি, চোখে-মুখে রিল্যাক্সড, কনফিডেন্ট ভাব স্পষ্ট।
ব্যাকগ্রাউন্ডে সবুজ গাছ আর শুটিং লোকেশনের আভাস বলে দিচ্ছে, এটি কোনো ইভেন্ট নয়, বরং খুব সাধারণ এক ওয়াক বা সেট ভিজিটের মুহূর্ত।
একদিকে ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সঙ্গে স্ট্রাকচার্ড জ্যাকেটের ফিউশন। অন্যদিকে একদম বেসিক রেড টপ আর জিন্সের কম্বিনেশন। দেখতে দুই লুক সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলেও, একটা জায়গায় মিল আছে দুটোতেই। সেটা হলো আত্মবিশ্বাস।
মালাইকা যেভাবেই সাজুন না কেন, সিলুয়েট আর অ্যাটিটিউড নিয়ে তাঁর সচেতনতা কখনো চোখ এড়ায় না। এই দুই লুক মিলিয়েই বোঝা যায়, ফ্যাশন মানেই শুধু বড় ইভেন্ট বা দামি পোশাক নয়। বরং যেকোনো পোশাকে নিজের মতো করে ক্যারি করাটাই আসল স্টাইল।