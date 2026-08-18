'কৌতুহল জাগাতে চাইলে কৌতুহলী হও': বোল্ড ফ্যাশন-দর্শনে নতুন নায়িকার আকর্ষণীয় দুই লুক

এই প্রজন্মের ফ্যাশনিস্তাদের ফ্যাশন-দর্শনে আত্মবিশ্বাস আর বোল্ড স্টেটমেন্ট স্পষ্ট হয়েই ফুটে ওঠে। তেমনই দুটি লুক শেয়ার করেছেন নতুন নায়িকা ফারিন খান। ইতিমধ্যেই নাটকপাড়ায় নজর কেড়েছেন তিনি। আর ফ্যাশনের দিক থেকেও তিনি বেশ এগিয়ে। প্রায়ই দেখা যায় তাঁকে আকর্ষণীয় সব লুকে। দেশের ওয়েস্টার্ন ক্লদিং লাইন মেলো লাইম-এর শুটে পিংক লুকে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলে। তাঁর ফ্যাশন-দর্শন সিম্পল। কৌতুহল জাগাতে চাইলে কৌতুহলী হও। আর মাথা ঠান্ডা করে পিংক পরো।
ছবি: ফারিন খানের ইন্সটাগ্রাম
পোশাক: মেলো লাইম