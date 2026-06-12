ইতিহাসও গড়লেন, নজরও কাড়লেন টেলর সুইফট: হল অব ফেম থেকে টয় স্টোরি প্রিমিয়ার, দুই মঞ্চে দুই জাদু

৩৬ বছর বয়সে টেলর সুইফট এখন সবচেয়ে কম বয়সী নারী, যিনি সংরাইটারস হল অব ফেইম-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি ভেঙেছেন দীর্ঘদিনের একটি রেকর্ড। তবে অনুষ্ঠানের মঞ্চে শুধু তাঁর সাফল্যই নয়, আলোচনায় ছিল তাঁর অসাধারণ স্টাইলও।
হল অব ফেম অনুষ্ঠানে টেলর হাজির হন কালো রঙের কাস্টম ফুলেল গাউনে। পোশাকটি তৈরি করেছেন সারাহ বার্টন, যা ছিল ফরাসি ফ্যাশন হাউস জিভাঁশি-এর জন্য তাঁর ডিজাইন করা বিশেষ সৃষ্টি।
গাউনের পুরো অংশজুড়ে ছিল রঙিন ফুলের সূক্ষ্ম সূচিশিল্প। করসেট-স্টাইল বডিস, নাটকীয় ড্রেপড স্কার্ট এবং উঁচু স্লিট পোশাকটিকে দিয়েছে একই সঙ্গে রাজকীয় ও আধুনিক আবেদন। এর সঙ্গে তিনি পরেছিলেন কালো সাটিন স্যান্ডেল।
অ্যাক্সেসরিজের ক্ষেত্রেও ছিল সংযম। গলায় কোনো নেকলেস না পরে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সিট্রিন ড্রপ ইয়াররিংস এবং ডায়মন্ড ব্রেসলেট। আর তাঁর পরিচিত লাল লিপস্টিক পুরো লুকটিকে আরও পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।
ইতিহাস গড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই আরেকটি ভিন্ন লুকে দেখা গেল টেলরকে। টয় স্টোরি ফাইভ–এর প্রিমিয়ারে তিনি হাজির হন ব্রিটিশ ডিজাইনার এরদেম মোরালিওগ্লু-এর ব্র্যান্ড এরদেম-এর একটি আইভরি মিনিড্রেস পরে।
অফ-দ্য-শোল্ডার নেকলাইন, সূক্ষ্ম অলংকরণ এবং ড্রামাটিক বাবল-শেপ স্কার্ট পোশাকটিকে যেন সরাসরি কোনো রূপকথার বই থেকে তুলে এনেছে। স্কার্টজুড়ে ফুলেল এমব্রয়ডারি পুরো লুকে যোগ করেছে ক্যাজুয়াল ও স্পোর্টি ভাইব, যা টয় স্টোরি–এর প্রাণবন্ত আবহের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে।
পোশাকটির আরেকটি আকর্ষণ ছিল এর ভারসাম্য। একদিকে করসেট-অনুপ্রাণিত সিলুয়েট এবং স্কাল্পচারাল স্কার্ট, অন্যদিকে ফ্লোরাল ডিজাইন ও ওপেন শোল্ডার, দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মিশেলে তৈরি হয়েছে আধুনিক রোমান্টিক এক ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
টেলর সুইফটের সাম্প্রতিক দুটি উপস্থিতি দেখিয়ে দিয়েছে, রোমান্টিক ড্রেসিং বর্তমানে ফ্যাশন ট্রেন্ডে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফুল, সূচিশিল্প, করসেট, ড্রামাটিক সিলুয়েট এবং নারীত্বপূর্ণ নকশা সবকিছুই আবার ফিরে আসছে নতুন আবহে।
হল অব ফেমের কালো ফুলেল গাউন ছিল পরিণত, শক্তিশালী এবং ইতিহাস গড়ার মুহূর্তের জন্য উপযুক্ত। অন্যদিকে টয় স্টোরির আইভরি মিনিড্রেস ছিল মিনিমাল, ড্রিমি এবং ইলিউশনে পরিপূর্ণ।
দুটি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু একটি জায়গায় মিল ছিল স্পষ্ট। টেলর সুইফট জানেন কীভাবে প্রতিটি মঞ্চের জন্য আলাদা গল্প তৈরি করতে হয়। আর সেই গল্পের ভাষা কখনো গান, কখনো ফ্যাশন।