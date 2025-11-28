স্ট্রেঞ্জার থিংস: নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ করা সিজন ৫-এ কারা আছেন? দেখুন তাঁদের আকর্ষণীয় লুক
হাল ফ্যাশন ডেস্ক
কোনো কোনো গল্প আর টিভি বা সিনেমায় তার রূপায়ন খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করে দর্শকদের। নেটফ্লিক্সের সাড়াজাগানো সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস এর পারফেক্ট উদাহরণ। রীতিমতো কাল্ট ফলোইং আছে এই সিরিজের। ইন্ডিয়ানার হকিন্স শহরের সবকিছু শেষবারের মতো উলটে পালটে দিতে অবশেষে এই সিরিজের সিজন ৫ শুরু হয়েছে নেটফ্লিক্সে। আর ব্যান্ডউইডথ বাড়ানোর পরেও রীতিমতো সার্ভার ক্র্যাশ করে দিয়েছে এই সিজনের প্রথম পর্ব। ৪র্থ সিজনের প্রায় তিন বছর পর এল নতুন সিজন। আর এটিই হতে যাচ্ছে ফাইনাল সিজন। অনেকটা সাই-ফাই, থ্রিলার, হরর আর অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ড্রামার মিশেলে তৈরি এই সিরিজের চরিত্রগুলোর জন্য ভক্তরা একেবারে ক্রেজি যাকে বলে। এবার আগের প্রধান চরিত্রগুলোর কুশীলব একই আছে। আছেন মিলি ববি ব্রাউন, ফিল উলফহার্ড, গেটেন মাটারাজ্জো, ক্যালেব ম্যাকললিন, উইনোনা রাইডার, ডেভিড হার্বার, সেডি সিংক, জো কিয়ারি। চলুন স্ট্রেঞ্জার থিংস সিজন ৫-এর প্রধান চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লুক দেখে নিই।

ইলেভেন: মিলি ববি ব্রাউন 

সিজন ৫-এ একেবারে ওয়ারিয়র মুডে আছে জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী ইলেভেন
নেটফ্লিক্সের পার্টিতে এমন স্ট্র্যাপলেস করসেট গাউনে আবেদন ছড়িয়েছেন মিলি ববি ব্রাউন
উইল বায়ার্স: নোয়াহ শ্ন্যাপ

ফাইনাল ব্যাতলের জন্য ফিরে এসেছে উইল সিজন ফাইভে স্বরূপে
বেইজ ওভারকোটে এলিগ্যান্ট লাগছে নোয়াহকে নেটফ্লিক্স পার্টিতে
ইলেভেন আর উইল এভাবেই পোজ দেন একসঙ্গে
মাইক উইলার: ফিন উলফহার্ড

শার্প ফেসের আকর্ষণীয় ফিন উলফহার্ড এবার মাইক রূপে ডাইহার্ড লুকে থাকছেন সিজন ফাইভে
কালো স্যুটে নজর কেড়েছেন ফিন নেটফ্লিক্স পার্টিতে
ম্যাক্স মেফিল্ড: সেডি সিংক

সিজন ফোর-এর শেষের কোমা থেকে উঠে লম্বা লাল চুলের ম্যাক্স মেফিল্ডও আছেন সিজন ফাইভে
নেটফ্লিক্স পার্টীতে এসেছেন সেডি সিলভার এমবেলিশমেন্টের সাদা ব্রালেট আর লং স্কার্টে
স্টিভ হ্যারিংটন: জো কিয়ারি

ইন্টেন্স লুকে দেখা যাবে এবার স্টিভকে সিজন ফাইভে
হ্যান্ডসাম জো কিয়ারি নেটফ্লিক্সের প্রচারণায় দেখা দিয়েছেন কালো শার্ট, সাদা টি, আর কালো প্যান্টে
ন্যান্সি হুইলার: নাতালিয়া ডায়ার

মাইকের বোন ন্যান্সিকে এবার আগের চেয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে সিজন ফাইভে
দারুণ ফ্যাশনেবল নাতালিয়া এখানে পরেছেন সাদা নেটের স্ট্র্যাপলেস ড্রেস
ডাস্টিন হেন্ডারসন: গেটেন মাটারাজ্জো

ডাস্টিন এখন আর এমন ছোট নেই, পুরোদস্তুর ফাইটিং মুডে দেখা যাবে তাকে
নেটফ্লিক্স ইভেন্টে ধূসর স্যুটে ড্যাপার লাগছে তাকে
এরিকা সিনক্লেয়ার: প্রিয়া ফার্গুসন

এরিকাও এখন বড় হয়ে গিয়েছে। মাত্র গত সিজনে হেলফায়ার ক্লাবে যোগ দিয়ে এবার ফর্মে আছে সে
স্লিভার থাই স্লিট গাউনে আকর্ষণ ছড়াচ্ছে প্রিয়া
লুকাস সিনক্লেয়ার: ক্যালেব ম্যাকললিন 

ম্যাক্সের দুরবস্থায় পর্যুদস্ত লুকাস এই সিজনে আরও পরিণত লুকে দেখা দিচ্ছে
লাতে রঙের শার্টে স্টাইলিশ ক্যালেব কিন্তু মডেল হিসেবে বেশ নজর কেড়েছেন
রবিন বাকলি: মায়া হক

সিজন থ্রিতে স্টিভের সহকর্মী রবিন এবার বেশ বড় ভূমিকা রাখবেন ফাইনাল ফাইটে
মায়া হক প্রায়ই আবেদন ছড়ান পর্দা ও পর্দার বাইরে আকর্ষণীয় সব লুকে
জোনাথান বায়ার্স: চার্লি হিটন 

উইলেন্র বড় ভাই জোনাথান এবার পুরোদমে যোগ দিচ্ছেন যুদ্ধে শ্যাডো ডায়মেনশন মোকাবিলায়
স্টাইলিশ চার্লি এখানে ডিস্কো আমেজের সিলভার শার্ট, কালো প্যান্ট আর বুটস পরেছেন
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫১
