স্ট্রেঞ্জার থিংস: নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ করা সিজন ৫-এ কারা আছেন? দেখুন তাঁদের আকর্ষণীয় লুক

কোনো কোনো গল্প আর টিভি বা সিনেমায় তার রূপায়ন খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করে দর্শকদের। নেটফ্লিক্সের সাড়াজাগানো সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস এর পারফেক্ট উদাহরণ। রীতিমতো কাল্ট ফলোইং আছে এই সিরিজের। ইন্ডিয়ানার হকিন্স শহরের সবকিছু শেষবারের মতো উলটে পালটে দিতে অবশেষে এই সিরিজের সিজন ৫ শুরু হয়েছে নেটফ্লিক্সে। আর ব্যান্ডউইডথ বাড়ানোর পরেও রীতিমতো সার্ভার ক্র্যাশ করে দিয়েছে এই সিজনের প্রথম পর্ব। ৪র্থ সিজনের প্রায় তিন বছর পর এল নতুন সিজন। আর এটিই হতে যাচ্ছে ফাইনাল সিজন। অনেকটা সাই-ফাই, থ্রিলার, হরর আর অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ড্রামার মিশেলে তৈরি এই সিরিজের চরিত্রগুলোর জন্য ভক্তরা একেবারে ক্রেজি যাকে বলে। এবার আগের প্রধান চরিত্রগুলোর কুশীলব একই আছে। আছেন মিলি ববি ব্রাউন, ফিল উলফহার্ড, গেটেন মাটারাজ্জো, ক্যালেব ম্যাকললিন, উইনোনা রাইডার, ডেভিড হার্বার, সেডি সিংক, জো কিয়ারি। চলুন স্ট্রেঞ্জার থিংস সিজন ৫-এর প্রধান চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লুক দেখে নিই।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম