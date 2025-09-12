বডিকন গ্ল্যামে দিশা পাটানির বম্বশেল লুক

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা এক ঝলমলে ফটোসেটে দিশা হাজির হয়েছেন ফরাসি লেবেল জর্জ হোবাইকা-এর বডিকন ড্রেসে, যার দাম প্রায় ৪ লাখ টাকা। আর সঙ্গে সাহসী বোল্ড রেড লিপস্টিক। যা তার পুরো লুককে এনে দিয়েছে বম্বশেল ছোঁয়া।
দিশার এই সেলেস্ট ব্লু বডিকন ড্রেস ছিল স্টাইলিও ও একইসঙ্গে আবেদনময়ী। নিখুঁত কাটিং পোশাকটিকে করে তুলেছে আরও বিশেষ। স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ আর ডিপ নেকলাইন যোগ করেছে অতিরিক্ত আবেদন। ড্রেসের নিচের অংশে টুইর্লি ফ্লেয়ার তাকে দিয়েছে নাচের মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা রাজকন্যার মতো আবহ।
ড্রেসটির সবচেয়ে নজরকাড়া দিক ছিল ফ্লোরাল অ্যাপ্লিকস। নেকলাইলের ঠিক নিচে সযত্নে সাজানো রাইনস্টোন আর এমব্রয়ডারির ফুলগুলো কেবল সৌন্দর্যই বাড়ায়নি, বরং স্ন্যাচড লুকে ভিজ্যুয়াল ইল্যুশন তৈরি করেছে।
এবার দিশা তার এক্সেসরিজ রেখেছেন একেবারেই সাদামাটা। কানে মেটালিক ফিনিশের ছোট্ট ফ্লোরাল ইয়াররিং, হাতে কয়েকটি রিং আর মুক্তো-গ্লাসবিডের ব্রেসলেট। কোনো বাড়তি ঝলকানি নয়, বরং পোশাককেই ফোকাসে রেখেছেন তিনি।
দিশার মেকআপ ছিল পুরো লুকের গেমচেঞ্জার। বেস রাখা হয়েছে ডিউই আর গ্লোই, হাইলাইটারের ছোঁয়ায় মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলতা। চোখে হালকা পিংক শিমার, উইংড লাইনার আর ভলিউমাইজড মাসকারা তাকে দিয়েছে নরম অথচ স্ন্যাচড লুক। তবে আসল আকর্ষণ ছিল তার বোল্ড রেড লিপস্টিকে। যা এক নিমেষে ডেমিউর লুককে পরিণত করেছে সাইরেন গার্ল এনার্জিতে।
চুল রেখেছেন স্বাভাবিকভাবে এলোমেলো, পাশে সরানো। যেন কোনো বাড়তি যত্ন ছাড়াই এফোর্টলেসলি গর্জাস।
এক কথায়, দিশা পাটানি আবারও প্রমাণ করলেন, একটি সাহসী লাল লিপস্টিকই আপনার লুককে মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে। দামি ড্রেস, মিনিমাল জুয়েলারি আর স্মার্ট মেকআপের সংমিশ্রণে তিনি এবারও তৈরি করলেন এক বম্বশেল স্টাইল স্টেটমেন্ট।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম