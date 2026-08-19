ফ্যাশনে ফিরেছে কাটআউট ট্রেন্ড, নজর কাড়ছেন দেশি তারকারা
লুক

ফ্যাশনে ফিরেছে কাটআউট ট্রেন্ড, নজর কাড়ছেন দেশি তারকারা

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ঘুরেফিরে আবারও ফ্যাশন–জগতে জায়গা করে নিয়েছে কাটআউট পোশাক। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সপ্তাহে শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলোর সংগ্রহে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের কাটআউট নকশা, আর সেই প্রবণতায় মজেছেন দেশের তারকারাও। ফ্যাশনের দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে নতুন নতুন ট্রেন্ড, আবার পুরোনো অনেক ধারা ফিরে আসছে নতুন রূপে। কাটআউটও তেমনই এক ট্রেন্ড। পোশাকের বিভিন্ন অংশে নকশা অনুযায়ী তৈরি করা ফাঁকা জায়গা বা কাটিংই মূলত কাটআউট প্যাটার্ন। বৈশ্বিক এই ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের তারকারাও বেছে নিচ্ছেন নানা ধরনের কাটআউট পোশাক। একনজরে দেখে নেওয়া যাক তারকাদের নজরকাড়া লুক।

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হলুদ রঙের গাউন পরেছেন নুসরাত ফারিয়া। নজর কেড়েছে সামনের অংশের কাটআউট ডিজাইন
হলুদ রঙের গাউন পরেছেন নুসরাত ফারিয়া। নজর কেড়েছে সামনের অংশের কাটআউট ডিজাইন
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শ্বেতশুভ্র ভিনটেজ গাউনের সামনের কাটআউটে নুসরাত ফারিয়ার সম্মোহনী রূপ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে
শ্বেতশুভ্র ভিনটেজ গাউনের সামনের কাটআউটে নুসরাত ফারিয়ার সম্মোহনী রূপ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে
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অভিনেত্রীর ঝলমলে গাউনে নজর কাড়ছে কাটআউট নেকলাইন
অভিনেত্রীর ঝলমলে গাউনে নজর কাড়ছে কাটআউট নেকলাইন
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তানজিয়া মিথিলা পরেছেন খুব সুন্দর মিন্ট গ্রিন গাউন। বডিকন ম্যাক্সি সিলুয়েটের এই ড্রেসের প্রধান আকর্ষণ হলো সামনের অংশের ওভাল আকৃতির কি-হোল কাটআউট ডিজাইন ও স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ
তানজিয়া মিথিলা পরেছেন খুব সুন্দর মিন্ট গ্রিন গাউন। বডিকন ম্যাক্সি সিলুয়েটের এই ড্রেসের প্রধান আকর্ষণ হলো সামনের অংশের ওভাল আকৃতির কি-হোল কাটআউট ডিজাইন ও স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ
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স্টাইলিশ মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া মিথিলা এই লুকে পরেছেন আবেদনছড়ানো নীল রঙের কাটআউট আউটফিট
স্টাইলিশ মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া মিথিলা এই লুকে পরেছেন আবেদনছড়ানো নীল রঙের কাটআউট আউটফিট
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নীল হল্টার ম্যাক্সি গাউনে নজর কাড়ছেন অভিনেত্রী স্নিগ্ধা চৌধুরী। পোশাকটির সামনের গভীর কাটআউট নেকলাইনই বাড়িয়েছে লুকের আবেদন
নীল হল্টার ম্যাক্সি গাউনে নজর কাড়ছেন অভিনেত্রী স্নিগ্ধা চৌধুরী। পোশাকটির সামনের গভীর কাটআউট নেকলাইনই বাড়িয়েছে লুকের আবেদন
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অভিনেত্রী ফারিন খান ধরা দিয়েছেন কফিরঙা মিনিড্রেসে। তাতে কাটআউট ডিজাইন দেখা যাচ্ছে মিড সেকশনে
অভিনেত্রী ফারিন খান ধরা দিয়েছেন কফিরঙা মিনিড্রেসে। তাতে কাটআউট ডিজাইন দেখা যাচ্ছে মিড সেকশনে
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অভিনেত্রী সুনেরাহ্‌ বিনতে কামালের ধূসর রঙের ওয়ান–শোল্ডার এই আউটফিটের অন্যতম আকর্ষণ কোমরের পাশের কাটআউট প্যাটার্ন
অভিনেত্রী সুনেরাহ্‌ বিনতে কামালের ধূসর রঙের ওয়ান–শোল্ডার এই আউটফিটের অন্যতম আকর্ষণ কোমরের পাশের কাটআউট প্যাটার্ন
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কাটআউট প্যাটার্নের লেমন গ্রিন বডিকন ড্রেসে আবেদনময়ী সাফা কবির
কাটআউট প্যাটার্নের লেমন গ্রিন বডিকন ড্রেসে আবেদনময়ী সাফা কবির
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ফ্লোরাল রাউন্ড কাটআউট ড্রেসে স্টাইলিশ সাফা কবির
ফ্লোরাল রাউন্ড কাটআউট ড্রেসে স্টাইলিশ সাফা কবির
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ওয়ান-শোল্ডার সুইমস্যুট পরেছেন বিদ্যা সিনহা মিম। ট্রপিক্যাল প্রিন্টের এই পোশাকে কাটআউট নকশা লুকে যোগ করেছে বাড়তি আকর্ষণ
ওয়ান-শোল্ডার সুইমস্যুট পরেছেন বিদ্যা সিনহা মিম। ট্রপিক্যাল প্রিন্টের এই পোশাকে কাটআউট নকশা লুকে যোগ করেছে বাড়তি আকর্ষণ
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দেশের সুপরিচিত বিলাসবহুল ফ্যাশন লেবেল সানায়া কতুরের নজরকাড়া ওয়ান–শোল্ডার গাউন পরেছেন ভাবনা। কোমরের কাটআউট এমবেলিশমেন্ট নজর কাড়ছে
দেশের সুপরিচিত বিলাসবহুল ফ্যাশন লেবেল সানায়া কতুরের নজরকাড়া ওয়ান–শোল্ডার গাউন পরেছেন ভাবনা। কোমরের কাটআউট এমবেলিশমেন্ট নজর কাড়ছে
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কেয়া পায়েলের বডিকন শেপের স্ট্রেচি ফেব্রিকের গাউনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে পিঠে মিনিমালিস্ট প্যাটার্নের সোজাসাপটা কাটআউট
কেয়া পায়েলের বডিকন শেপের স্ট্রেচি ফেব্রিকের গাউনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে পিঠে মিনিমালিস্ট প্যাটার্নের সোজাসাপটা কাটআউট
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সোনালি আভার বিলাসী স্যাটিন ফেব্রিকে ঝিকমিকে বিডসের কাজ করা গাউনটিতে অভিনেত্রী মুমতাহিনা টয়ার ফিগার দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আর সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে আকর্ষণীয় কাটআউট ডিজাইন কাটআউটের জায়গায় সাদা স্টোনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারে বেড়েছে আকর্ষণ
সোনালি আভার বিলাসী স্যাটিন ফেব্রিকে ঝিকমিকে বিডসের কাজ করা গাউনটিতে অভিনেত্রী মুমতাহিনা টয়ার ফিগার দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আর সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে আকর্ষণীয় কাটআউট ডিজাইন কাটআউটের জায়গায় সাদা স্টোনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারে বেড়েছে আকর্ষণ
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টয়ার এই ড্রেসের অনেকগুলো ফিচার রয়েছে। তবে ক্ল্যাসিক হল্টারনেক আর সামনের অংশের কাটআউট নকশা লুকে এনেছে আলাদা আবেদন
টয়ার এই ড্রেসের অনেকগুলো ফিচার রয়েছে। তবে ক্ল্যাসিক হল্টারনেক আর সামনের অংশের কাটআউট নকশা লুকে এনেছে আলাদা আবেদন
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ফ্লোরছোঁয়া ল্যাভেন্ডার গাউনে অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লাইমলাইট চুরি করে নিয়েছেন।গাউনের বিশেষ আকর্ষণ কাট ও ডিজাইনে। ওয়ান-শোল্ডার স্টাইল আর কোমরের কাটআউট নকশা দিয়েছে ড্রামাটিক লুক।
ফ্লোরছোঁয়া ল্যাভেন্ডার গাউনে অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লাইমলাইট চুরি করে নিয়েছেন।গাউনের বিশেষ আকর্ষণ কাট ও ডিজাইনে। ওয়ান-শোল্ডার স্টাইল আর কোমরের কাটআউট নকশা দিয়েছে ড্রামাটিক লুক।
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অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী ফ্রেমবন্দী হয়েছেন কাটআউট বডিকন ড্রেসে
অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী ফ্রেমবন্দী হয়েছেন কাটআউট বডিকন ড্রেসে
প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৬, ০২: ০০
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