বিয়ের পরে আরও বোল্ড হয়ে উঠছেন এই আলোচিত প্রবাসী মডেল

২০১২ সালে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোবিজ অঙ্গনে পথচলা শুরু করেন পিয়া বিপাশা। নাটক ও টিভিসি দিয়ে শুরু হলেও শিগগিরই তিনি হয়ে ওঠেন বড় বড় ব্র্যান্ডের পরিচিত মুখ। দেশের প্রথম সারির অনেক জনপ্রিয় অভিনেতার সঙ্গে জুটি বেঁধে ছোট পর্দায় হাজির হয়েছেন তিনি। ছোট পর্দার সাফল্যের পর ২০১৬ সালে ‘রুদ্র দ্য গ্যাংস্টার’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। তবে ধীরে ধীরে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে পিয়ার। প্রায় পাঁচ বছর আগে হঠাৎ দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে নতুন জীবনের শুরু হয় নিউইয়র্কে। চলতি বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিককে প্রেম করে বিয়ে করেছেন পিয়া। বিয়ের পরে যেন আরও বোল্ড হয়ে উঠছেন এই প্রবাসী মডেল। অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সরব। নানান মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিয়মিতই আসেন ভক্তদের আলোচনায়। চলুন, দেখে নিই পিয়া বিপাশার কিছু ছবির ঝলক—