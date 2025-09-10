বিয়ের পরে আরও বোল্ড হয়ে উঠছেন এই আলোচিত প্রবাসী মডেল
২০১২ সালে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোবিজ অঙ্গনে পথচলা শুরু করেন পিয়া বিপাশা। নাটক ও টিভিসি দিয়ে শুরু হলেও শিগগিরই তিনি হয়ে ওঠেন বড় বড় ব্র্যান্ডের পরিচিত মুখ। দেশের প্রথম সারির অনেক জনপ্রিয় অভিনেতার সঙ্গে জুটি বেঁধে ছোট পর্দায় হাজির হয়েছেন তিনি। ছোট পর্দার সাফল্যের পর ২০১৬ সালে ‘রুদ্র দ্য গ্যাংস্টার’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। তবে ধীরে ধীরে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে পিয়ার। প্রায় পাঁচ বছর আগে হঠাৎ দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে নতুন জীবনের শুরু হয় নিউইয়র্কে। চলতি বছরেই যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিককে প্রেম করে বিয়ে করেছেন পিয়া। বিয়ের পরে যেন আরও বোল্ড হয়ে উঠছেন এই প্রবাসী মডেল। অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সরব। নানান মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিয়মিতই আসেন ভক্তদের আলোচনায়। চলুন, দেখে নিই পিয়া বিপাশার কিছু ছবির ঝলক—

সাদা বো বসানো স্ট্র্যাপলেস কালো মিনি ড্রেসে আকর্ষণ কাড়ছেন পিয়া।
ফ্লোরাল কোরসেট ড্রেস পরেছেন এই লুকে পিয়া।
ঝলমলে ফ্রিঞ্জ ড্রেস পরে ক্যামেরায় ধরা দিয়েছেন তিনি।
এথনিক লুকেও তিনি অনন্য। তাঁর পরনে সোনালি কারুকাজের লাল সালোয়ার–কামিজ।
সমুদ্রের পাড়ে পরতে বেছে নিয়েছেন ডুয়েল শেডের বডিকন গাউন।
আকর্ষণ ছড়ানো সাদা রঙের হল্টারনেক মিনি ড্রেসে।
কাটআউট ডিজাইনের হলুদ গাউনের লুকে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন পিয়া।
বিয়ের দিন এই লুকেই সবার নজর কাড়েন পিয়া।
এই লুকে তিনি ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন লাল রঙের ফুলস্লিভ বডিকন গাউনে।
লেপার্ড প্রিন্টের মিনি ড্রেসে নজর কাড়ছেন সুন্দরী।
কমলা টপের সঙ্গে পরেছেন কালো লেদার স্কার্ট।
হল্টারনেক সাদা গাউনে প্রিন্সেসের মতোই লাগছে তাঁকে
প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ২৯
