শাড়ির লুকে চমক জাগালেন তারা সুতারিয়া

মণীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা টাউপ-বেজ সাটিন শাড়িতে তিনি যেন হাঁটছিলেন আলো ছড়িয়ে। প্রথম দেখায় সরল মনে হলেও, আলোর ছোঁয়ায় শাড়ির ঝলমলে দীপ্তিতে যেন চোখে আটকে যায়। হালকা সিকুইন বর্ডার শাড়িতে দিয়েছে বাড়তি আভিজাত্য।
শাড়ির সঙ্গে মানানসই ছোট হাতার ব্লাউজটিই এই লুকের বিশেষ আকর্ষণ। পুরো ব্লাউজ ভরা ছিল চ্যাম্পেইন রঙের সিকুইন আর কাঁচের পুঁতিতে।
আলোর প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে ঝিলমিল করে উঠছিল সেগুলো, যা সাটিনের শাড়ির সঙ্গে তৈরি করেছে দারুণ কনট্রাস্ট।
গয়নার দিকেও ছিল সাদামাটা আভিজাত্য। হীরের নেকলেস, ছোট দুল আর একটি আংটি। সব মিলিয়ে শাড়ি ও ব্লাউজকেই যেন হাউলাইট করেছে অনুষঙ্গ গুলো।
চুল ছিলো ছাড়া। মাঝখান থেকে সিঁথি কেটে, হালকা ঢেউ খেলানো স্টাইলে। মেকআপে ছিল ব্রোঞ্জ আইশ্যাডো, ঘন পাপড়ি, হালকা কনট্যুর আর পিচ টোনের লিপগ্লস। এবং সবশেষে ছোট্ট একটি টিপ। যা সম্পূর্ণ করেছে তার লুককে।
এই সাজে তারা সুতারিয়া দেখালেন, ঝলমলে রঙ বা ভারী পোশাক ছাড়াই, নিরপেক্ষ শেডের শাড়িও হতে পারে সন্ধ্যার সেরা আকর্ষণ।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম