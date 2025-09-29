বডিকন গাউনের লুকে মারাঠি সুন্দরী
লুক

বডিকন গাউনের লুকে মারাঠি সুন্দরী

ক্রাইম-কমেডি ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ দিয়ে বলিউডে অভিষেক। প্রথম ছবিতেই নজর কাড়েন দর্শকদের, জিতে নেন ফিল্মফেয়ারের সেরা নবাগত অভিনেত্রীর পুরস্কার। এরপর কিছুটা বিরতি নিয়ে তিন বছর পর পর্দায় ফেরেন একসঙ্গে দুটি হিট সিনেমা দিয়ে। বলছি মারাঠি সুন্দরী শর্বরী বাগের কথা। তাঁর মোহময় রূপে কুপোকাত ভারত আর ভারতের বাইরে লাখো তরুণ। শুধু অভিনয়েই নয়, ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও শর্বরী এগিয়ে। এর প্রমাণ তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল। সেখানে পোস্ট করা আবেদনময় আর স্টাইলিশ সব ছবি দেখেই বোঝা যায়, শর্বরীর ট্রেন্ডসেটার হতে খুব বেশি দিন বাকি নেই। তাঁর সাম্প্রতিক লুকটি দেখে আসি চলুন:

১/৮
মারমেইড কাটের কালো বডিকন গাউনে রীতিমতো চোখ ধাঁধালেন এই মারাঠি সুন্দরী।
২/৮
তবে এই লুকের মূল আকর্ষণ ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়ানো স্ট্রাকচার্ড নেক প্লেটটি।
৩/৮
ধাতব উপাদান দিয়ে তৈরি সোনালি বর্মটি মূলত স্টাইল ও শিল্পের অনন্য বহিঃপ্রকাশ।
৪/৮
স্ট্র্যাপলেস এই কালো গাউনের সঙ্গে সোনালি স্টেটমেন্ট অনুষঙ্গে স্টাইল করেছেন।
৫/৮
হাতে মোটা কাফ ব্রেসলেট আর কানে স্টেটমেন্ট ইয়ারকাফ নজর কাড়ছে। আর নেকপিস হিসেবে আকর্ষণীয় নেক প্লেটটি তো আছেই।
৬/৮
৭/৮
সফট গ্ল্যাম মেকআপ লুকে ফুটে উঠেছে ন্যাচারাল আমেজ।
৮/৮
সঙ্গে সেমি ওয়েট হেয়ার লুক বেছে নিয়েছেন।
ছবি: শর্বরী’র ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ১৮
