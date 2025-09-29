বডিকন গাউনের লুকে মারাঠি সুন্দরী

ক্রাইম-কমেডি ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ দিয়ে বলিউডে অভিষেক। প্রথম ছবিতেই নজর কাড়েন দর্শকদের, জিতে নেন ফিল্মফেয়ারের সেরা নবাগত অভিনেত্রীর পুরস্কার। এরপর কিছুটা বিরতি নিয়ে তিন বছর পর পর্দায় ফেরেন একসঙ্গে দুটি হিট সিনেমা দিয়ে। বলছি মারাঠি সুন্দরী শর্বরী বাগের কথা। তাঁর মোহময় রূপে কুপোকাত ভারত আর ভারতের বাইরে লাখো তরুণ। শুধু অভিনয়েই নয়, ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও শর্বরী এগিয়ে। এর প্রমাণ তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল। সেখানে পোস্ট করা আবেদনময় আর স্টাইলিশ সব ছবি দেখেই বোঝা যায়, শর্বরীর ট্রেন্ডসেটার হতে খুব বেশি দিন বাকি নেই। তাঁর সাম্প্রতিক লুকটি দেখে আসি চলুন:
ছবি: শর্বরী’র ইন্সটাগ্রাম