এক ডজন বোল্ড লুকে নতুন গ্ল্যামার আইকন
এক ডজন বোল্ড লুকে নতুন গ্ল্যামার আইকন

পশ্চিমবঙ্গের বিনোদন জগতের নতুন আলো প্রান্তিকা দাস। বাংলা, হিন্দি ও তেলেগু চলচ্চিত্রে নিজের নাম খোদাই করেছেন এই প্রতিভাবান মডেল ও অভিনেত্রী। ২০১৯ সালে একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া থেকেই শুরু হয় তার যাত্রা। প্রথম ধাপ থেকেই প্রান্তিকার পথচলা অনুপ্রেরণামূলক। গ্ল্যামার ও ব্র্যান্ড ফেস হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি একের পর এক রিয়ালিটি শোতেও যোগ দেন। ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় আসে ২০২২ সালে, যখন তিনি তেলেগু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। বলিউডেও পা রেখেছেন এই বঙ্গ তনয়া, “ভুলভুলাইয়া ৩”-তেও তাঁকে দেখা গেছে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে, অভিনয়ে যেমন তিনি দুর্দান্ত, তেমনি ফ্যাশন সেন্সও কম আলোচিত নয়। এথনিক লুকে তো নজর কাড়েন, আবার ওয়েস্টার্ন আউটফিটেও বোল্ড ও আত্মবিশ্বাসী তিনি। চলুন, এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীর এক ডজন নির্বাচিত লুক দেখি—

১/১২
কাট-আউট ডিজাইনের টাই-ডাই মিনি ড্রেসে নজর কাড়ছেন।
২/১২
লাল ভেলভেট লেহেঙ্গায় আবেদনকাড়া লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন তিনি, গলা জুড়ে ঝলমল করছে সাদা-সবুজ স্টোনের ভারী নেকপিস
৩/১২
স্ট্র্যাপলেস ফ্লোরাল গাউনের সঙ্গে কানে পরেছেন স্টেটমেন্ট দুল
৪/১২
কালো জাদু ছড়িয়েছেন তিনি। স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে সিকুইনের ঝলমল করা কালো শাড়ি পরেছেন আকর্ষণীয় স্টাইলে। কানে পরেছেন বড় সাদা স্টোনের স্টেটমেন্ট দুল।
৫/১২
সিলভার সিকুইনের অফ-শোল্ডার গাউন পরে ঝলমল করছেন সুন্দরী।
৬/১২
রাফেল সজ্জিত কমলা ড্রেসে
৭/১২
রোলিং স্টোনের ক্রপ টি শার্ট আর ডেনিম শর্ট -এ স্টাইলিশ প্রান্তিকা
৮/১২
ডেনিমের স্ট্র্যাপলেস টপটিই এই লুকে স্টেটমেন্ট পিস
৯/১২
হট পিঙ্ক শাড়িতে যেন সবটুকু আকর্ষণ কেড়ে নিলেন এই বঙ্গ তনয়া । জুটি হয়েছে হল্টারনেক ব্লাউজ
১০/১২
মুক্তা ও স্টোন স্টাডেড ফুলস্লিভ কালো মিনি ড্রেসে নজড় তিনি।
১১/১২
ওয়ান শোল্ডার ফ্লোরাল ড্রেসে কিউট প্রান্তিকা
১২/১২
স্ট্র্যাপলেস কোরসেট লাল গাউনের সঙ্গে মিলিয়ে নজর কাড়ছে তার রেড লিপ লুক
প্রকাশ: ০৯ মার্চ ২০২৬, ১৩: ০৪
