দক্ষিণি ব্রাইডাল লুকে চমক দিলেন তাসনিয়া ফারিণ

তাসনিয়া ফারিণের এই সাজে যেন ধরা পড়েছে ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের এক নিখুঁত সংমিশ্রণ। অনেকেই আছেন, যাঁরা প্রিয় তারকার অনুপ্রেরণায় সাজতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য ফারিণের এই লুক আসন্ন বিয়ের মৌসুমে নিঃসন্দেহে হতে পারে এক আদর্শ অনুপ্রেরণা।
পুরোপুরি দেশীয় নববধূর সাজ নয়; বরং ফারিণ বেছে নিয়েছেন এক ক্ল্যাসিক দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের আবহ। সোনালি ও লালের রাজকীয় সংমিশ্রণের শাড়ি, মানানসই ব্লাউজ, ভারী গয়না, চুলে সাদা ফুলের মিষ্টি গন্ধ—সব মিলিয়ে যেন এক শান্ত অথচ আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি। লাল–সোনালির এই চিরন্তন রঙের মেলবন্ধনেও পাওয়া গেছে এক আধুনিক আভা, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।
ব্রাইডাল মেকওভারটি করেছে সুপরিচিত রূপসদন অরা বিউটি বিডি। মেকআপে নেই কোনো অতিরঞ্জন, সবকিছুই একদম ন্যাচারাল টোনে। চোখে স্মোকি শেড, হালকা ব্রাউন টোনের আইশ্যাডো ও মাসকারা, যা চোখজোড়াকে আরও হাইলাইট করেছে। ঠোঁটে ন্যুড রোজ লিপস্টিক, গালে ব্লাশ ও হাইলাইটারের ছোঁয়া; আর কপালের ছোট্ট লাল টিপের নিচে সাদা নকশা এনেছে এক আলাদা সৌন্দর্য।
গয়নার ক্ষেত্রেও এসেছে রাজকীয়তার ছোঁয়া। গলায় ভারী সোনালি লেয়ার নেকলেস, কানে ঝুমকা, নথ, হাতে রতনচূর, সবুজ চুড়ি ও সোনার বালা—সব মিলিয়ে যেন ঐতিহ্যের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।
পেছনে খোঁপা করা চুলে সাদা গাজরার মালা প্যাঁচানো, যা সম্পূর্ণ করেছে দক্ষিণি নববধূর স্টাইল। মুখের দুই পাশে খোলা কয়েকটি কার্ল করা চুল ফারিণের এই দক্ষিণি লুকের আবেদন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।