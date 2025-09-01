ছোট পর্দা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—বোল্ড লুকে তাক লাগাচ্ছেন সৈরিতী

টেলিভিশনের পর্দা থেকে ওয়েব দুনিয়া—সবখানেই সমান জনপ্রিয় টালিউড অভিনেত্রী সৈরিতী বন্দ্যোপাধ্যায়। মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হলেও খুব দ্রুতই তিনি জায়গা করে নিয়েছেন ছোট পর্দার নায়িকা হিসেবে। ‘নাগলীলা’, ‘ঠিক যেন লাভ স্টোরি’ কিংবা ‘বাক্সবদল’-এর মতো ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন দর্শকের। একই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি ভীষণভাবে আলোচিত। ব্যাকলেস ব্লাউজে শাড়ির লুক কিংবা ওয়েস্টার্ন পোশাকে তাঁর সাহসী উপস্থিতি ফ্যাশনিস্তা ভক্তদের মুগ্ধ করে। আত্মবিশ্বাসী স্টাইল স্টেটমেন্টে ৩৪ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আজও সমান আবেদনময়ী। এক সন্তানের মা হয়েও সৌন্দর্য আর ফিগার বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছেন এক আলাদা অনুপ্রেরণা। সৈরিতীর এক ডজন লুক দেখে আসি চলুন।