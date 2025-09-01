ছোট পর্দা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—বোল্ড লুকে তাক লাগাচ্ছেন সৈরিতী
ছোট পর্দা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—বোল্ড লুকে তাক লাগাচ্ছেন সৈরিতী

টেলিভিশনের পর্দা থেকে ওয়েব দুনিয়া—সবখানেই সমান জনপ্রিয় টালিউড অভিনেত্রী সৈরিতী বন্দ্যোপাধ্যায়। মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হলেও খুব দ্রুতই তিনি জায়গা করে নিয়েছেন ছোট পর্দার নায়িকা হিসেবে। ‘নাগলীলা’, ‘ঠিক যেন লাভ স্টোরি’ কিংবা ‘বাক্সবদল’-এর মতো ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন দর্শকের। একই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি ভীষণভাবে আলোচিত। ব্যাকলেস ব্লাউজে শাড়ির লুক কিংবা ওয়েস্টার্ন পোশাকে তাঁর সাহসী উপস্থিতি ফ্যাশনিস্তা ভক্তদের মুগ্ধ করে। আত্মবিশ্বাসী স্টাইল স্টেটমেন্টে ৩৪ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আজও সমান আবেদনময়ী। এক সন্তানের মা হয়েও সৌন্দর্য আর ফিগার বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছেন এক আলাদা অনুপ্রেরণা। সৈরিতীর এক ডজন লুক দেখে আসি চলুন।

১/১২
হল্টারনেক বডিকন ফিট গাউনে আবেদন ছড়াচ্ছেন সৈরিতী। কানে, হাতে শোভা পাচ্ছে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি।
২/১২
চোখজুড়ানো ল্যাভেন্ডার সারারা সেটে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি।
৩/১২
পান্না সবুজ ওয়ান শোল্ডার গাউনে।
৪/১২
সিকুইন ও বিডওয়ার্ক করা কালো ক্রপ টপের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন ফ্লোই স্কার্ট। গলায় স্টেটমেন্ট কলার নেক  সাজকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।
৫/১২
অব দ্য শোল্ডার লাল গাউনের লুকে মোহময়ী সৈরিতী। আকর্ষণ কাড়ছে ম্যাচিং লাল লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁটের সাজ। এর সঙ্গে পরেছেন ডায়মন্ড জুয়েলারি।
৬/১২
সবুজ-সাদা জিকজ্যাক প্রিন্টের শার্ট পরেছেন তিনি। বেশ রিফ্রেশিং মুডে আছেন অভিনেত্রী।
৭/১২
ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। পরনে ম্যাজেন্টা রঙের অব দ্য শোল্ডার টপ, জিন্স।
৮/১২
ফিউশন লেহেঙ্গার গ্ল্যামারাস লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি।
৯/১২
নজরকারা ওয়ান শোল্ডার গাউনে।
১০/১২
টাই-ডাই করা স্ট্র্যাপলেস ড্রেস পরে পোজ দিয়েছেন তিনি।
১১/১২
কালো কোরসেট ড্রেসে আকর্ষণ কাড়ছে সাইড স্লিট ডিজাইন।
১২/১২
এই লুকে তিনি বেছে নিয়েছেন চেক প্রিন্টের ব্লেজার সেট। পায়ে পরেছেন কালো থাই হাই বুট।
প্রকাশ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ০০
