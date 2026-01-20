ট্রাইবাল ফিউশন লুকে চোখ ধাঁধালেন জয়া

এই লুকে জয়া আহসান যেন লোকজ ঐতিহ্য আর আধুনিক আত্মবিশ্বাসের এক নিখুঁত মেলবন্ধন নিয়ে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন।
তাঁর গাঢ় ম্যাজেন্টা শাড়িতে সোনালি পাড়ের রাজকীয়তা স্পষ্ট—যেন বাঙালির চিরায়ত উৎসব আবহকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন । সঙ্গে পরা ব্লাউজটি এই লুকের সবচেয়ে সাহসী স্টেটমেন্ট পিস। গভীর নীল রঙের ক্যানভাসে জ্যামিতিক ও ফুলেল মোটিফে করা ভারী সোনালি কাজ ব্লাউজে দিয়েছে রাজকীয় আবেদন।
এর বিপরীতে ম্যাজেন্টা-পিংক শাড়িতৈরি করেছে দৃষ্টিনন্দন কনট্রাস্ট।
তবে জয়ার লুকে সাজসজ্জাও কিন্তু কম নজরকাড়া নয়। পোশাকের সঙ্গে বিশেষভাবে আকর্ষণ ছড়াচ্ছে তাঁর গয়না।
অক্সিডাইজের ঝুমকা, নাকফুল আর লেয়ার্ড চোকার গয়নায় ট্রাইবাল আমেজ ধরা পরেছে। চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে টেনে বাঁধা। সিঁথিতে ও কপালের মাঝখানে অলংকার লুকটিকে দিয়েছে লোকজ আবহ।
চোখে গাঢ় কাজল, হাতে লাল আলতা ও চুড়ি যেন এই লুকের প্রাণ।সব মিলিয়ে ট্রাইবাল ফিউশন লুকে চোখ ধাঁধালেন হার্টথ্রব জয়া ।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম